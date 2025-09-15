HMGS/2 ne zaman yapılacak? 2025 - İYÖS tarihi belli mi!

ÖSYM tarafından hukuk fakültelerinden mezun olan adaylara yönelik yapılan HMGS yakından takip ediliyor. Sınava girecekler konu ile ilgili son gelişmeleri araştırıyor. 27 Nisan'da yapılan HMGS/1 sınavı sonrası, HMGS/2 sınavı ne zaman yapılacak sorusu araştırılıyor. Peki HMGS/2 ne zaman, kaç soru sorulacak, HMGS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

HMGS/2 NE ZAMAN YAPILACAK?

2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) 28 Eylül 2025 tarihinde uygulanacaktır.

2025 - İYÖS NE ZAMAN?

İdari Yargı Ön Sınavı (2025-İYÖS) 28 Eylül 2025'te yapılacak.

HMGS/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları ÖSYM'nin sonuç sayfasından 23 Ekim'de ilan edilecek.

HMGS KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR, KAÇ SORU SORULUYOR?

HMGS'de 120 soru soruluyor. Sınav 10:15'te başlıyor ve 155 dakika sürüyor. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınava alınmıyor.