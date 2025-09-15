HMGS/2 ne zaman yapılacak? 2025 - İYÖS tarihi belli mi!
ÖSYM, hukuk alanında görev alacaklara yönelik Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) düzenliyor. Hukuk mezunları için bu sınav çok önemli. Bilindiği gibi HMGS/1 sınavı 27 Nisan'da gerçekleşmişti. Gözler ise HMGS/2'ye çevrildi. Peki HMGS/2 ne zaman yapılacak, HMGS/2 sınav günü belli mi, HMGS/2 sınavında kaç soru sorulacak, sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen bu soruların cevapları...
HMGS/2 NE ZAMAN YAPILACAK?
2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) 28 Eylül 2025 tarihinde uygulanacaktır.
2025 - İYÖS NE ZAMAN?
İdari Yargı Ön Sınavı (2025-İYÖS) 28 Eylül 2025'te yapılacak.
HMGS/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları ÖSYM'nin sonuç sayfasından 23 Ekim'de ilan edilecek.
HMGS KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR, KAÇ SORU SORULUYOR?
HMGS'de 120 soru soruluyor. Sınav 10:15'te başlıyor ve 155 dakika sürüyor. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınava alınmıyor.
