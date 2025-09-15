Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
HMGS/2 ne zaman yapılacak? 2025 - İYÖS tarihi belli mi!

HMGS/2 ne zaman yapılacak? 2025 - İYÖS tarihi belli mi!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
HMGS/2 ne zaman yapılacak? 2025 - İYÖS tarihi belli mi!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ÖSYM, hukuk alanında görev alacaklara yönelik Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) düzenliyor. Hukuk mezunları için bu sınav çok önemli. Bilindiği gibi HMGS/1 sınavı 27 Nisan'da gerçekleşmişti. Gözler ise HMGS/2'ye çevrildi. Peki HMGS/2 ne zaman yapılacak, HMGS/2 sınav günü belli mi, HMGS/2 sınavında kaç soru sorulacak, sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen bu soruların cevapları...

ÖSYM tarafından hukuk fakültelerinden mezun olan adaylara yönelik yapılan HMGS yakından takip ediliyor. Sınava girecekler konu ile ilgili son gelişmeleri araştırıyor. 27 Nisan'da yapılan HMGS/1 sınavı sonrası, HMGS/2 sınavı ne zaman yapılacak sorusu araştırılıyor. Peki HMGS/2 ne zaman, kaç soru sorulacak, HMGS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar... 

HMGS/2 NE ZAMAN YAPILACAK?

2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) 28 Eylül 2025 tarihinde uygulanacaktır.

2025 - İYÖS NE ZAMAN?

 İdari Yargı Ön Sınavı (2025-İYÖS) 28 Eylül 2025'te yapılacak. 

HMGS/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları ÖSYM'nin sonuç sayfasından 23 Ekim'de ilan edilecek.

HMGS KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR, KAÇ SORU SORULUYOR?

HMGS'de 120 soru soruluyor. Sınav 10:15'te başlıyor ve 155 dakika sürüyor. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınava alınmıyor.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

