Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? 1. haftanın programı belli oldu

Avrupa futbolunun kulüp tarihinde en önemli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında önemli karşılaşmalar olacak. Yarın 6 maç oynanacak.

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Galatasaray ise, 18 Eylül Perşembe günü deplasmanda Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a konuk olacak. Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? sorusuna cevap aranıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?

Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta Athletic Bilbao-Arsenal, Juventus-Borussia Dortmund, Real Madrid-Olimpik Marsilya, Ajax-Inter, Liverpool-Atletico Madrid, Eintracht Frankfurt-Galatasaray karşılaşmaları olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftanın TSİ programı şöyle:

YARIN

19.45 Athletic Bilbao-Arsenal

19.45 PSV Eindhoven-Union Saint-Gilloise

22.00 Juventus-Borussia Dortmund

22.00 Real Madrid-Olimpik Marsilya

22.00 Benfica-Karabağ

22.00 Tottenham-Villarreal

17 EYLÜL ÇARŞAMBA:

19.45 Olympiakos-Pafos

19:45 Slavia Prag- Bodo/Glimt

22:00 Ajax-Inter

22:00 Bayern Münih-Chelsea

22:00 Liverpool-Atletico Madrid

22.00 Paris Saint-Germain-Atalanta

18 EYLÜL PERŞEMBE:

19.45 Club Brugge-Monaco

19.45 Kopenhag-Bayer Leverkusen

22.00 Eintracht Frankfurt-Galatasaray

22:00 Manchester City-Napoli

22.00 Newcastle United-Barcelona

22.00 Sporting Lizbon-Kairat