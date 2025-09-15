Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? 1. haftanın programı belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-26 sezonu yarın lig aşamasının ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Peki, Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? İşte 1.haftanın programı...
Avrupa futbolunun kulüp tarihinde en önemli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında önemli karşılaşmalar olacak. Yarın 6 maç oynanacak.
Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Galatasaray ise, 18 Eylül Perşembe günü deplasmanda Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a konuk olacak. Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? sorusuna cevap aranıyor.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?
Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta Athletic Bilbao-Arsenal, Juventus-Borussia Dortmund, Real Madrid-Olimpik Marsilya, Ajax-Inter, Liverpool-Atletico Madrid, Eintracht Frankfurt-Galatasaray karşılaşmaları olacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftanın TSİ programı şöyle:
YARIN
19.45 Athletic Bilbao-Arsenal
19.45 PSV Eindhoven-Union Saint-Gilloise
22.00 Juventus-Borussia Dortmund
22.00 Real Madrid-Olimpik Marsilya
22.00 Benfica-Karabağ
22.00 Tottenham-Villarreal
17 EYLÜL ÇARŞAMBA:
19.45 Olympiakos-Pafos
19:45 Slavia Prag- Bodo/Glimt
22:00 Ajax-Inter
22:00 Bayern Münih-Chelsea
22:00 Liverpool-Atletico Madrid
22.00 Paris Saint-Germain-Atalanta
18 EYLÜL PERŞEMBE:
19.45 Club Brugge-Monaco
19.45 Kopenhag-Bayer Leverkusen
22.00 Eintracht Frankfurt-Galatasaray
22:00 Manchester City-Napoli
22.00 Newcastle United-Barcelona
22.00 Sporting Lizbon-Kairat