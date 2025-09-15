Kamyonetler kantara girecek mi? Kantar zorunluluğu olan araçlar merak ediliyor

Ülke genelinde karayollarında uygulanan kantar denetimlerinde yeni bir düzenlemeye gidildi. Önceleri 3500 kg ve altı bazı araçlar kantara girme zorunluluğundan muaftı, yeni düzenleme sonrası kamyonetlerin durumu merak konusu oldu. Peki Kamyonetler kantara girecek mi? Kantar zorunluluğu olan araçlar hangileri? Ne zamandan itibaren geçerli olacak, ayrıntılar araştırılıyor.

KAMYONETLER KANTARA GİRECEK Mİ?

Kamyonetlerde tıpkı kamyon veya çekici gibi yük taşımak için üretilmiş araçlardır. Yasal olarak yük taşımak üzere imal edilmiş 3.500 kg ve altı taşıtlar kamyonet olarak adlandırılır. 3.500 kg üstü taşıtlarda kamyon olarak isimlendirilir. Yük taşıyan bu araçlar yük taşıma ile ilgili kurallara uymak zorundadır. Öncesinde kantara girme zorunluluğundan muaf tutulan 3500 kg ve altı tutulan kamyonetler için durum değişti. 1 Kasım 2025’ten itibaren 3500 kg ve altı kamyonetlerin de kantara girme zorunluluğu kapsamına alındığını duyurdu.

HANGİ ARAÇLAR KANTARA GİRER?

Tır

Kamyon

Yük kamyonu

Nakliye kamyonu

Kamyonet

Panelvan

BOŞ ARAÇ KANTARA GİRER Mİ?

Kantara/yol yükü kontrol istasyonundan sonra. Kamyon boş olsa bile binilmelidir. İstasyon önlerine kantar girişine karşı uyarı levhaları asılır ve plakalı araca girmeyen araç sahiplerine kaçak cezası uygulanır.