Haberler > Spor > Trabzonspor'da 127 gün sonra bir ilk! Fatih Tekke büyük maçlarda kayıp

Trabzonspor'da 127 gün sonra bir ilk! Fatih Tekke büyük maçlarda kayıp

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Süper Lig'in 5'inci haftasında Fenerbahçe deplasmanına konuk olan Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde 127 gün sonra kaybetti.

Geçtiğimiz sezon ligin 35'inci haftasında evinde Galatasaray'a 2-0 mağlup olan ve daha sonrasında oynadığı 7 karşılaşmada 4 galibiyet ve 3 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen Trabzonspor'un yenilmezlik serisi İstanbul'da son buldu.

Bordo-mavililer, 10 Mayıs'ta sarı-kırmızılı takım karşısında yaşadığı yenilginin ardından Tekke yönetiminde 127 gün sonra dün akşam Fenerbahçe'ye mağlup oldu.

BÜYÜK MAÇLARDA KAYIP

Trabzonspor, Tekke yönetiminde oynadığı toplam 16 lig maçının 3'ünü kaybederken bu mağlubiyetlerin hepsini üç büyükler içerisinde yer alan rakipleri karşısında yaşadı.

Bordo-mavili takım, genç çalıştırıcı yönetiminde 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Söz konusu maçlarda 29 puan toplayan Karadeniz ekibi, 1,81 puan ortalaması yakaladı.

Trabzonspor, Tekke ile geçen sezon Fenerbahçe'ye 4-1, Galatasaray'a 2-0 yenilirken bu sezon da sarı lacivertli takıma 1-0 kaybetti. Karadeniz ekibi, genç çalıştırıcı ile Ziraat Türkiye Kupası finalinde de Galatasaray'a 3-0 mağlup olmuştu.

Trabzonspor'da 127 gün sonra bir ilk! Fatih Tekke büyük maçlarda kayıp - 1. Resim

681 GÜNDÜR KAZANAMIYOR

Trabzonspor'un üç büyük rakibi karşısında galibiyet özlemi ise 681 güne çıktı.

İstanbul'un üç büyük ekibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini, 4 Kasım 2023'te sarı-lacivertli takımı deplasmanda 3-2 mağlup ederek alan Karadeniz ekibi, daha sonra 3 puan sevinci yaşayamadı.

Bordo-mavililer, söz konusu rakiplerine karşı çıktığı son 10 lig müsabakasında 9 yenilgi ve 1 beraberlikle galibiyet göremedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

