Türkiye’den Polonya’ya 100 bin mühimmat! NATO’ya güç katacak anlaşma imzalandı

Türkiye’nin mühimmat devi Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), Polonya Hava Kuvvetleri’nin FA-50GF Fighting Eagle Blok 10 hafif savaş uçakları için 100.000 adet 20×102 mm mühimmat teslimatı için sözleşme imzaladı.

Teslimatların 2026 yılında tamamlanacağı açıklandı.

Anlaşma, İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen DSEI 2025 Savunma Sanayi Fuarı kapsamında gerçekleştirildi. MKE’nin standında düzenlenen törende imzaları, Polonya Devlet Varlıkları Bakanı Konrad Gołota ve MKE Genel Müdürü İlhami Keleş attı.

POLONYA HEYETİNDEN ZİYARET

Polonya heyeti fuar sırasında MKE standını ziyaret ederek, Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve MKE Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Kavaklıoğlu ile MKE Genel Müdürü İlhami Keleş’ten mevcut ve gelecekteki iş birliği projeleri hakkında bilgi aldı.

MKE'NİN TESLİMATLARI SÜRÜYOR MKE, yalnızca uluslararası ihracatta değil, Türkiye içindeki teslimatlarda da faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor. Şirket, son bir hafta içinde: Kara Kuvvetleri’ne M1 Sevk Barutu, Hava Kuvvetleri’ne MK84 2000 lb uçak bombası ve 20 mm fişek, Deniz Kuvvetleri’ne 9 mm fişek, Jandarma’ya KNT-76J keskin nişancı tüfeği ve 5.56 mm fişek, Aselsan’a 35 mm parçacıklı mühimmat, BMC Savunma’ya Fırtına silah sistemi teslimatı gerçekleştirdi.

MOĞOLİSTAN'A FİŞEK HATTI KURULUMU

MKE, ihracat atağını genişletmek amacıyla Moğolistan Halk Cumhuriyeti’nde de üretim hattı kurdu. Defence Industrial Corporation (DIC) ile imzalanan sözleşme kapsamında, 9×18 mm, 7.62×54 mm ve 7.62×39 mm kalibre fişeklerin üretileceği tesis faaliyete geçirildi.

DSEI 2025'TE BÜYÜK İLGİ

MKE, DSEI 2025’te 36 farklı ürün grubunda 60’a yakın ürün sergiledi. 43 ülkeden 135 yabancı firma, heyet ve delegasyon ile iş birliği görüşmeleri yapıldı ve 3 farklı ihracat sözleşmesi imzalandı.

MKE ayrıca, Yıldırım-2025 Seferberlik Tatbikatına katılarak üretim kabiliyetlerini sahada sergiledi. Şirket, 17-21 Eylül tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek TEKNOFEST 2025’te de ileri teknoloji ürünlerini teknoloji severlerle buluşturacak.