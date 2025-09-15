Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Emmanuel Karsen neden öldü? Ünlü seslendirme sanatçısının ölüm sebebi araştırılıyor

Emmanuel Karsen neden öldü? Ünlü seslendirme sanatçısının ölüm sebebi araştırılıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

En çok japon anime dizisi Death Notu'un Fransızca versiyonunda Ryuk karakterini seslendirmesiyle tanınan Emmanuel Karsen'in ölüm sebebi merak konusu oldu. Fransız dublaj sanatçısı Emmanuel Karsen, 11 Eylül’de 62 yaşında hayatını kaybetti.

Fransa’da tanınan bir seslendirme sanatçılarından olan Emmanuel Karsen, 11 Eylül Perşembe günü, 62 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının ölüm haberini, menajeri Audrey Pécôme Fransız basınına duyurdu.

Emmanuel Karsen neden öldü? Ünlü seslendirme sanatçısının ölüm sebebi araştırılıyor - 1. Resim

EMMANUEL KARSEN NEDEN ÖLDÜ?

Emmanuel Karsen’in neden öldüğü konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır. Karsen’in bir süredir farklı hastalıklarla mücadele ettiği biliniyordu.

Emmanuel Karsen’in ölüm sebebine dair resmi bir açıklama yapılması halinde haberimize eklenecektir.

Emmanuel Karsen neden öldü? Ünlü seslendirme sanatçısının ölüm sebebi araştırılıyor - 2. Resim

EMMANUEL KARSEN KİMDİR?

Emmanuel Bourdeaux, 23 Mart 1963 yılında doğdu. Fransız aktör ve seslendirme sanatçısıdır. En çok japon anime dizisi Death Note'un Fransızca versiyonu olan Ryuk karakterini seslendirmesiyle tanınır.

Bunun dışında Milk'te Sean Penn, Kick-Ass 2'de John Leguizamo, My Big Fat Greek Wedding'de Louis Mandylor , Air'de Norman Reedus , Newsies'te Christian Bale, 12 Monkeys'de Brad Pitt , The Texas Chainsaw Massacre: The Beginning'de Lew Temple , Death Note'un film versiyonunda Willem Dafoe, What 's Eating Gilbert Grape'de Johnny Depp, Bob Roberts'ta Jack Black, The Million Dollar Hotel'de Jeremy Davies ve Deadpool'da Ed Skrein gibi isimlere Fransızca dublaj yaptı. Ayrıca Les Heroics grubunun da üyesiydi.

Emmanuel Karsen neden öldü? Ünlü seslendirme sanatçısının ölüm sebebi araştırılıyor - 3. Resim

EMMANUEL KARSEN EVLİ Mİ?

Emmanuel Karsen özel hayatını gözlerden uzak yaşayan biriydi. Bu nedenle Karsen’in evliliği veya ilişkisiyle ilgili net bir bilgi bulunmamaktadır. Sanatçı daha çok iş hayatıyla gündeme geliyordu.

