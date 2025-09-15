Metrobüs tam bilet ne kadar? Toplu taşıma ücretleri zamlandı, işte son fiyatlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde alınan karar kapsamında otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçlarına yapılan yüzde 30'luk zam bugün itibarıyla hayata geçti. Peki zamlı toplu taşıma ücretleri kaç para oldu, metrobüs ne kadar, vapur kaç para, tek basım akbil kaç TL? İşte İstanbulluları yakından ilgilendiren toplu taşıma ücretleri zamlı fiyatları...

TEK BASIM AKBİL NE KADAR?

Zam sonrası toplu taşıma fiyatları merak edildi. Tam basım bilet kaç para oldu. Yolcular, elektronik tam bilete 35 lira, "Mavi Kart" aylık abonmana ise 2 bin 748 lira ödedi.

VAPUR SEFERLERİ KAÇ PARA?

Deniz yolunu kullanan vatandaşlar, Üsküdar-Eminönü seferi için 44,33 lira, Kadıköy-Eminönü ile Kadıköy-Beşiktaş için 49,40 lira, Bostancı'dan Adalar'a gitmek için 130,22 lira ödemek zorunda kaldı.

MİNİBÜSLERDE İNDİ BİNDİ NE KADAR?

Minibüslerde ise "indi-bindi" diye tarif edilen en kısa mesafe ücreti 4 kilometreye kadar 25 liradan 32,50 liraya, 4 ile 7 kilometre arasında 26 liradan 34 liraya, 7 ile 11 kilometre arasında 27 liradan 35 liraya, 11 ile 15 kilometre arasında 28 liradan 36 liraya, 15 ile 20 kilometre arasında 30 liradan 39 liraya, öğrenci ücreti 16 liradan 21 liraya çıkartıldı.