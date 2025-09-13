Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Aylık öğrenci akbili ne kadar oldu? 2025 İstanbul abonman ücreti

İstanbul'da Ulaşım Koordinasyon Merkezi ( UKOME) gerçekleştirdiği toplantı sonrasında toplu taşıma ücretlerinin yüzde 30 oranında zam yapılmasına karar verdi. Bu karar doğrultusunda başta otobüs olmak üzere metrobüs, tramvay gibi birçok ulaşım araçlarının fiyatları güncellendi. Yaşanan gelişmenin ardından aylık öğrenci akbilinin ne kadar olacağı merak konusu oldu.

Milyonlarca İstanbulluyu yakından ilgilendiren toplu ulaşım zammında güncel tarifeler belli oldu. UKOME tarafından alınan karar doğrultusunda ücretlere yüzde 30 oranında zam yapıldı.

Düzenlemenin 15 Eylül Pazartesi günü hayata geçirilmesinin ardından toplu taşıma ücretleri yenilecektir. Özellikle öğrenci akbilinin yeni fiyatı araştırılmaya başlandı.

AYLIK ÖĞRENCİ AKBİLİ NE KADAR OLDU?

Toplu taşıma ücretlerine yüzde 30'luk zamla beraber, öğrenci akbillerinin aylık ücretleri de güncellendi. Yeni tarifiye göre, öğrenci aylık abonman ücreti 435, 30 TL olarak belirlendi.

Aylık öğrenci akbili hizmeti, öğrencilere 200 kullanım hakkı sunmaktadır. Böylelikle 15 Eylül 2025 Pazartesi günü itibarıyla İstanbul'da bulunan tüm belediye otobüsleri, metro, metrobüs, tramvay, Marmaray, vapur ve füniküler gibi toplu taşıma araçlarında aylık öğrenci akbili 435, 30 TL geçerli olacaktır.

