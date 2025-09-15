Togg T10F siparişi nasıl verilir? Fiyat listesi belli oldu

Togg 10F modeli ön siparişe açıldı. Trumore uygulaması üzerinden alınan siparişlerde fiyat listesi belli olurken nasıl sipariş verileceği merak edildi. Peki, Togg T10F siparişi nasıl verilir? İşte, detaylar...

TOGG T10F SİPARİŞİ NASIL VERİLİR?

Togg T10F'nin siparişi için alıcıların öncelikle Trumore mobil uygulamasını App Store, Google Play veya App Gallery üzerinden indirmeleri gerekiyor.

Uygulama üzerinden hızlı bir hesap oluşturma işlemi tamamlandıktan sonra araç konfigürasyonu yapılabiliyor.

Renk seçenekleri, menzil versiyonu ve donanım paketleri arasından seçim yaparak 100 bin TL tutarındaki ön sipariş bedeliyle işlem başlatılıyor. Bu bedel, sonradan anahtar teslim fiyatından mahsup ediliyor ve sipariş onaylandıktan sonra araç üretimi için sıraya giriliyor.

TOGG T10F TRUMORE SİPARİŞ İŞLEMİ

TOGG T10F siparişi yalnızca Trumore dijital platformu üzerinden alınıyor. Uygulama indirildikten sonra kayıt yapan vatandaşlar aracın, menzil seçeneklerini (standart, uzun menzil) belirler, donanım paketleri, renk, jant, iç malzeme gibi opsiyonları seçerler. Bunların ardından ön ödeme adımına geçilerek sipariş verilir.

Uygulama üzerinden verilen siparişlerin tamamlanabilmesi için ödeme doğrulaması gerekiyor. Trumore e-Cüzdan üzerinden ön ödemeyi gerçekleştirirken kullanıcı siparişi garanti altına alınır.

TOGG T10F FİYAT LİSTESİ

V1 RWD Standart Menzil - 1.878.000 ₺

V1 RWD Uzun Menzil - 2.188.000 ₺

V2 RWD Uzun Menzil - 2.363.000 ₺