Faizsiz ev, iş yeri ve araba sahibi olma fırsatı! İşte 10 soruda tasarruf finansman sistemi

Türkiye’nin köklü kamu bankalarından Emlak Katılım’ın iştiraki olarak kurulan Emlak Katılım Tasarruf Finansman AŞ ile Türkiye’de ilk defa bir kamu bankası, tasarruf finansman sektörüne katıldı.

Devlet güvencesinde faizsiz finansman sistemiyle, ailelerin kendi keselerine göre ödeme planlarını oluşturabileceği, sadece ev değil, araç ve iş yeri sahibi de olabileceği sistemde Emlak Katılım Tasarruf Finansman, vatandaşlara alternatif ödeme planlarıyla destek olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde devreye girecek yeni dönemin ayrıntılarını açıkladı:

Emlak Katılım Tasarruf Finansman sistemi nedir?

Katılımcıların bir araya gelerek Emlak Katılım güvencesi altında faizsiz finansman ve bütçelerine uygun taksitlerle ev, araç ya da çatılı iş yeri sahibi olmasına imkân sağlayan bir sistem.

Sistem nasıl işler?

Finansman tutarı ve bütçeye uygun aylık taksit miktarı belirlenir. Katılımcılar sisteme sadece organizasyon ücreti adıyla katılım bedeli ödeyerek dâhil olur. Katılımcılar, teslimat tarihi geldiğinde kredi çekmeden, faiz ödemeden ev, araç ya da çatılı iş yeri sahibi olur.

Ben, Emlak Katılım Tasarruf Finansman ile nasıl ev, çatılı iş yeri ya da araç sahibi olurum?

Sistemde “Müşteri Bazlı Tasarruf Finansman Modeli” ile ev, araç veya çatılı iş yerinin teslimat tarihini müşterinin belirlediği, faizsiz bir finansman çözümü sunuluyor. “Çekilişli Tasarruf Finansman Modeli”nde de katılımcılar, belirlenen taksitlerle birikim yaparken her ay noter huzurunda teslimat yapılır.

Banka kredisinden farkı nedir?

Faiz ya da vade farkı gibi yöntemler bu modelde uygulanmaz. Tutarı belirlenen ev, araç ve çatılı iş yeri alımı için anapara üzerinden taksitlerle ödeme imkânı sunulur. Peşinatlı ve peşinatsız seçeneklerle katılımcılar kira öder gibi ev sahibi olabilir.

Türkiye’nin 81 ilinde faydalanma imkânı var mı, başvurular nasıl yapılır?

Evet, dileyen herkes bütün Emlak Katılım şubelerinden sisteme dâhil olabilir.

Sistem ikinci el otomobili de kapsıyor mu?

Sıfır veya ikinci el otomobil sahibi olma imkânı sağlıyor.

Çatılı iş yeri finansmanı nasıl sağlanır?

Çatılı iş yerinin finansman tahsisi, plan türüne göre ya önceden belirlenir ya da noter huzurunda yapılan çekilişle gerçekleştirilir.

Ev ya da iş yeri sahipleri de faydalanabilir mi?

Evet; ev, araç veya çatılı iş yeri sahibi olanlar da sisteme dâhil olabilir.

En fazla kaç taksit imkânı var?

Konut ve çatılı iş yeri sözleşmeleri için 120 ay, taşıt sözleşmeleri için 60 ay kuralı var. Ancak bu kural toplam sözleşme süresi için değil sadece finansman süresi için.

Yaş ve gelir sınırı var mı?

18 yaşını doldurmuş her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sisteme dâhil olabilir. Herhangi bir gelir sınırı yok.