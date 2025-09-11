Milyonlarca vatandaşın 81 ilde faizsiz ev, araç ve iş yeri satın almasını kolaylaştıracak Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi tanıtıldı. Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş. ile Türkiye'de ilk kez bir kamu bankasının tasarruf finansman sektörüne katılmasıyla vatandaşlara ev, araç ve çatılı iş yeri ihtiyaçları için faizsiz ve güvenilir finansman desteği sağlanacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dar gelirli vatandaşların konut sahibi olması için yıl sonunda yeni sosyal konut kampanyasının hazırlıklarına devam edilirken, konut arzının hızla karşılanması ve vatandaşların ev sahibi olmasını kolaylaştırmak için yeni adımlar hayata geçiriliyor.

Peki, faizsiz ev, araba ve işyeri nasıl alınır? Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi hakkında neler biliyoruz?

FAİZSİZ EV, ARABA VE İŞYERİ NASIL ALINIR?

Emlak Katılım'ın iştiraki olarak kurulan Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş. ile Türkiye'de ilk kez bir kamu bankası, tasarruf finansman sektörüne katılıyor.

Devlet güvencesinde faizsiz finansman sistemiyle ailelerin kendi keselerine göre ödeme planlarını oluşturabileceği, sadece ev değil, araç ve iş yeri sahibi de olabileceği sistemde, Emlak Katılım Tasarruf Finansman vatandaşlara alternatif ödeme planlarıyla destek verecek.

Katılımcılar bütçelerine uygun taksitlerle tasarruf sağlayıp belirli birikime ulaştıktan sonra kalan finansman tutarını faizsiz şekilde Emlak Katılım Tasarruf Finans tarafından karşılayarak ev, araç ya da çatılı iş yeri sahibi olabilecek.

Sistem kapsamında Türkiye'nin 81 ilinden ev, araç veya çatılı iş yerine hiçbir faiz maliyeti olmaksızın sahip olunabilecek.

EMLAK KATILIM TASARRUF FİNANSMAN SİSTEMİ HAKKINDA NELER BİLİYORUZ?

Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi, ev, araç ve iş yeri sahibi olmak isteyenler için gerekli finansman tutarını ve bütçeye uygun aylık taksit miktarını belirliyor. Katılımcılar, Çekilişli veya Müşteri Bazlı Tasarruf Finansman modellerinden birini tercih edebiliyor.

Çekilişli Tasarruf Finansman Modeli: Faizsiz ve bütçeye uygun şekilde ev, araç veya çatılı iş yeri sahibi olmak isteyen katılımcılar, belirlenen taksitlerle birikim yapıyor. Her ay noter huzurunda düzenlenen çekilişle sırası gelen katılımcılara finansman desteği sağlanıyor.

Müşteri Bazlı Tasarruf Finansman Modeli: Ev, araç veya çatılı iş yerinin teslimat tarihini katılımcı belirliyor. Sisteme ister peşinat ödeyerek, ister sadece taksitlerle birikim yaparak katılım mümkün. Benzer hedeflere sahip katılımcıların bir araya geldiği sisteme, sadece organizasyon ücreti ödenerek dahil olunabiliyor.

Sistem kapsamında Türkiye’nin 81 ilinden ev, araç veya çatılı iş yerine, kredi kullanmadan ve faiz maliyeti olmadan sahip olunabiliyor. Teslimat sonrasında kalan taksitler planlı şekilde ödenmeye devam ediyor.

Ev Finansmanı: Peşinatsız veya peşinatlı seçeneklerle, krediye ihtiyaç duymadan yalnızca ana para üzerinden taksit ödeyerek ev sahibi olunuyor. Katılımcılar, Türkiye’nin 81 ilinden kira öder gibi ev sahibi olma fırsatına sahip.

Araç Finansmanı: Herhangi bir peşinat zorunluluğu olmadan, krediye ihtiyaç duymadan sıfır veya ikinci el otomobil sahibi olunuyor. Peşinatlı veya peşinatsız ödeme seçenekleri bulunuyor.

Çatılı İş Yeri Finansmanı: Girişimciler ve yatırımcılar için tasarlanan bu hizmet, faizsiz finansman ilkeleri çerçevesinde sürdürülebilir yatırım fırsatları sunuyor. İş yerinin finansmanı, plan türüne göre önceden belirleniyor veya noter huzurunda yapılan çekilişle tahsis ediliyor.