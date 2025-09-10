Emlak vergisine yeni düzenleme mi geliyor? Hükümet emlak vergisinde fahiş artışa dur diyecek

Bina rayiç bedellerindeki yüzde 500'e varan artışın ardından emlak vergisi de cep yakar hale geldi. Büyükşehirlerin bazı bölgelerinde vergi artışı yüzde 1400'ü buluyor. Vatandaşlar bu duruma tepki gösterirken, hükümet kanadı da 2026 yılında uygulanacak emlak vergilerinde düzenlemeye gidileceğinin sinyalini verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 10 Eylül 2025 Çarşamba akşamı katıldığı canlı yayında emlak vergisinde ne tür düzenlemelerin yapılabileceğini bir bir anlattı.

Peki, emlak vergisine yeni düzenleme mi geliyor? İşte Cevdet Yılmaz'ın konuyla ilgili açıklamaları:

EMLAK VERGİSİNE YENİ DÜZENLEME Mİ GELİYOR?

"Bu konu esas itibarıyla yerel yönetimlerin konusu. Yani belediyelerin, yerel yönetimlerin belirlediği rakamlar bunlar. Ve biz de vatandaşlarımızın şikayetlerine tabii ki duyarsız kalamayız. Özellikle hem fahiş hem de birbirinden farklılaşan artışlar olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu konuda partimizin yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı, ilgili bakanlıklarımız ve grubumuz ortak bir çalışma sürdürüyorlar.

Meclisimiz açıldığında bu kanuni düzenleme gerektiren bir şey. Bu hazırlıklar meclisimizin takdirine gelecektir diye inanıyorum. Buradaki ana prensibimiz de şu: Tabii ki 4-5 yılda bir yapılıyor bu güncellemeler. Dolayısıyla bir miktar burada bir güncelleme olması normal.

Yerel yönetimlerin finansmanının sürdürülebilirliği açısından da önemli ama bir taraftan da vatandaşımıza çok yüksek artışlarla haksız bir maliyet çıkarılması da yanlış. İşte bu dengeyi düzenlemeyle sağlamayı öngörüyoruz. Hem yerel yönetimlerin mali sürdürülebilirliğini hem de vatandaşın haksız bir fiyatla karşılaşmamasını sağlayacak bir denge kurmaya çalışacağız."