Bu fiyatlardan altın alınır mı? "Bekleyin" diyen İslam Memiş, alım için tarih verdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcılarına önemli uyarılarda bulundu. Yükselişin devam edeceğini vurgulayan Memiş, gram altının 6.500 lirayı göreceğini söyledi. Altın almayı düşünenlere "Bekleyin" uyarısı yapan Memiş, teknik düzeltme olacağını belirterek alım için tarih verdi. İşte detaylar...

Ekonomist İslam Memiş TGRT Haber canlı yayınında piyasalara ilişkin değerlendirmeler yaptı. Gülden Kalecik Demirtaş'ın sorularını cevaplayan Memiş, altının 6 bin 500 lirayı göreceği tarihi paylaştı. Memiş ayrıca altın almayı düşünenlere de kritik bir uyarı yaptı. 

GRAM ALTINDA 5 BİN LİRAYA RAMAK KALDI 

Gram altının 5 bin lirayı radara aldığını belirten Memiş, "Şu anda Kapalıçarşı'da fiziki altın 4.910 lira. 5 bin liraya çok da bir şey kalmadı. Psikolojik direnç seviyeleri kırılmaya devam ediyor. Eylül ayına altın hızlı başladı. Ekonomik veri açısından bu ve önümüzdeki hafta kritik. TCMB ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Yarın ABD enflasyonu var. Fed'in faiz kararı var. Rusya, Ukrayna ve Orta Doğu gelişmeleri altına yeniden güvenli liman özelliğini kazandırdı." dedi. 

GRAM ALTIN 9 AYDA 1.874 LİRA DEĞER KAZANDI

Gram altının yıl başından bu yana yüzde 60 kazandırdığını vurgulayan Memiş, "Gram altın yıla 3.050 lira seviyesinden başlamıştı. 4.924 lira seviyesine kadar yükseldi. Gram altın 1.874 lira yükseldi. Ocaktan bu güne kadar yüzde 60'dan fazla bir yükselişten bahsediyoruz. Ons altın ise 1.036 dolarlık yükseliş gösterdi. Altına yatırım yapanlar yine kazandı." ifadelerini kullandı. 

GRAM ALTINDA 6.500 LİRA HEDEFİ 

Memiş sözlerine şöyle devam etti: "2026'da yükseliş öngörüm devam ediyor. 2026 yılında gram altın tarafında 6.350 devamında 6.500 lira beklentimi açıklamıştım. Bu beklentim devam ediyor. Ons altında 4 bin devamında 4.250 dolar bizim için sürpriz olmayacaktır. 2026'da altın yine güvenli limandır.

ŞİMDİ ALTIN ALINIR MI?

Elinde altın olanlar beklemeye devam etsin. Bu yükselişleri görüp panik yapanlar vardır. Bu hafta altın almak için uygun bir hafta değil. Pas geçilmesi lazım. Tansiyonun biraz daha düşmesi lazım. Agresif yükselişlerde teknik düzeltmeler oluyor mutlaka. Gram ve ons tarafından bir kaç hafta beklenmesini doğru buluyorum."

