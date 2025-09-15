Kayseri'de mide bulandıran görüntü! Tam 1,5 ton ele geçirildi, hepsi imha edildi
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yapılan denetimlerde, bir ahırda yaklaşık 1,5 ton mühürsüz ve uygunsuz et tespit edildi. Etler imha edilirken, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama geldi.
Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Gıda Denetim Ekipleri, Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir ahırda denetim yaptı. Yapılan denetimde mide bulandıran görüntüler kaydedildi. Ahırın içinde bulunan soğuk hava deposunda yaklaşık 1,5 ton mühürsüz ve uygunsuz et ele geçirildi.
Bakanlık, konuya ilişkin açıklamada bulunurken, tespit edilen etlerin imha edildiği belirtildi.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kayseri Melikgazi’de Gıda Denetim Ekiplerimizin yaptığı denetimler neticesinde, bir ahırın içinde bulunan soğuk hava deposunda yaklaşık 1,5 ton mühürsüz ve uygunsuz et tespit edilerek imha edilmiştir. Halk sağlığını tehdit eden bu durumla ilgili işletmeye idari para cezası uygulanmış, ayrıca adli işlem başlatılarak savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini teminat altına almak adına denetimlerimiz, sıfır tolerans ilkesiyle aralıksız devam etmektedir."