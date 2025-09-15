Kayseri'de mide bulandıran görüntü! Tam 1,5 ton ele geçirildi, hepsi imha edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Gıda Denetim Ekipleri, Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir ahırda denetim yaptı. Yapılan denetimde mide bulandıran görüntüler kaydedildi. Ahırın içinde bulunan soğuk hava deposunda yaklaşık 1,5 ton mühürsüz ve uygunsuz et ele geçirildi.

Bakanlık, konuya ilişkin açıklamada bulunurken, tespit edilen etlerin imha edildiği belirtildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: