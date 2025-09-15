Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kirada oturanlar dikkat! Ev sahibinin IBAN oyununu yargı bozdu

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul'da yaşanan olayda bir dairenin satışı gerçekleşti. Yeni ev sahibi, dairede oturmaya devam eden kiracısına IBAN'ını vermedi. Hal böyle olunca bir süre sonra da kirasını alamadığı gerekçesiyle kiracısını çıkarmak istedi. Ev sahibinin kiracıyı çıkarmak için oynadığı IBAN oyununu ise yargı bozdu.

Ev sahibi ve kiracılar arasında süren anlaşmazlıklara bir yenisi daha eklendi.

SON SÖZÜ YARGI SÖYLEDİ

Bir ev sahibi İstanbul'da kiracısının oturduğu daireyi başkasına sattı. Yeni ev sahibi ise hem IBAN bilgisini paylaşmadı hem de kirayı alamayınca kiracıyı evden çıkarmak istedi. Meydana gelen olayda son sözü ise yargı söyledi.

MAHKEMEDEN "IBAN'INI VER" KARARI

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; İstanbul'da bir daire ile ilgili yaşanan olayda yeni ev sahibi hem IBAN paylaşmadı hem de kirayı alamadım diye kiracısını evden çıkarmak istedi. Ev sahibinin IBAN oyunu yargıya taşınırken, mahkemeden "IBAN'ını ver" kararı çıktı.

