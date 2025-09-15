Kirada oturanlar dikkat! Ev sahibinin IBAN oyununu yargı bozdu
Güncelleme:
İstanbul'da yaşanan olayda bir dairenin satışı gerçekleşti. Yeni ev sahibi, dairede oturmaya devam eden kiracısına IBAN'ını vermedi. Hal böyle olunca bir süre sonra da kirasını alamadığı gerekçesiyle kiracısını çıkarmak istedi. Ev sahibinin kiracıyı çıkarmak için oynadığı IBAN oyununu ise yargı bozdu.
SON SÖZÜ YARGI SÖYLEDİ
MAHKEMEDEN "IBAN'INI VER" KARARI
Kanal D Haber'de yer alan habere göre; İstanbul'da bir daire ile ilgili yaşanan olayda yeni ev sahibi hem IBAN paylaşmadı hem de kirayı alamadım diye kiracısını evden çıkarmak istedi. Ev sahibinin IBAN oyunu yargıya taşınırken, mahkemeden "IBAN'ını ver" kararı çıktı.
