Mevduat faizleri 20 ayın dibinde! 1 milyon TL'nin güncel getirisi...

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Merkez Bankasının geçen haftaki faiz indiriminin ardından dikkatler bir yandan da mevduat faizlerine çevrilmişti. Politika faizinin 250 baz puanlık düşüşle 40,50 seviyesine çekilmesi sonrasında, bankalar da mevduat oranlarında aşağı yönlü güncelleme yaptı. Geçen hafta başında en yüksek mevduat oranı %44,50 seviyesinde bulunuyordu.

ORANLAR 20 AYIN DİBİNDE

Bu hafta başında bir banka hariç bütün bankalarda (vadesiz hesapta bir miktar para bulundurma şartı aranmaksızın) mevduat oranları %43,00 ve altına geriledi. Genel olarak ise mevduat oranlarında haftalık bazda %1-2 civarında düşüşler gözlemlendi.

Bu arada TCMB politika faiz oranı son indirimle birlikte Kasım 2023’ten bu yana en düşük seviyeye geriledi. Mevduat getirilerinde de yaklaşık son 20 ayın en düşük seviyesi görüldü.

EN YÜKSEK MEVDUAT ORANLARI

15 Eylül 2025 itibarıyla bankalar tarafından sunulan en yüksek mevduat oranları şöyle:

-Denizbank: %44,00

-Getir Finans: %43,00

-QNB: %42,75

-Akbank: %42,50

-Vakıfbank: %42,50

-Alternatif Bank: %42,00

-Yapı Kredi: %42,00

-Odea Bank: %41,00

-TEB: %41,00

-Burgan Bank: %40,00

-ING: %39,50

-Ziraat Bankası: %39,00

(Bankaların internet sitelerinde ilan edilen oranlardır. Güncel oranlar farklılık gösterebilir.)

500 BİN TL’NİN GETİRİSİ

En yüksek oran dikkate alındığında 500 bin TL’nin güncel getiri tablosu:

-Mevduat miktarı: 500 bin TL

-Mevduat oranı: %44,00

-Mevduat vadesi: 32 gün

-Mevduat getirisi: 15 bin 913 TL

1 MİLYON TL’NİN GETİRİSİ

En yüksek oran dikkate alındığında 1 milyon TL’nin güncel getiri tablosu:

-Mevduat miktarı: 1 milyon TL

-Mevduat oranı: %44,00

-Mevduat vadesi: 32 gün

-Mevduat getirisi: 31 bin 825 TL

YATIRIMCI NE YAPMALI?

Ekonomistler, mevduat oranlarında yaşanan son düşüşe rağmen aylık bazda net getirinin %2,80 civarında devam ettiğini hatırlatarak “Bu oran da aylık enflasyonun üzerinde bulunuyor ve reel getiri sunmaya devam ediyor. Riski sevmeyen veya kısa vadede düşünen yatırımcı profili için mevduat oranları cazibesini korumayı sürdürüyor” görüşünü dile getiriyor.