Kayseri'de okul servisi ücretlerine zam

Kayseri'de okul servisi ücretlerine zam

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde oy çokluğu ile alınan kararla okul servisi ücretlerine yüzde 30 zam yapıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi, gündemindeki konuları karara bağlamak üzere, Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç’ın başkanlığında toplandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen toplantıda, okul servis ücretleri için talep edilen yüzde 30 zam oranı oy çokluğu ile meclisten geçerek onaylandı.

ESNAF ZAMDAN MEMNUN DEĞİL

Kayseri Minibüsçüler ve Servis İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Yavuz Ay, "Esnaf penceresinden bakıldığında bu artış esnafı mutlu etmedi. Bizim beklentimiz bu yönden biraz daha fazlaydı, talebimiz de daha fazla yöndeydi" dedi. 

