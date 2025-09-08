Üretim 600-700 bin tondan 20-30 bin tona geriledi! Zirai don çiftçiyi perişan etti

Türkiye’nin elma üretimindeki önemli merkezlerinden biri olan Niğde’de, Nisan ayında yaşanan şiddetli don nedeniyle rekolte büyük oranda düştü. Niğde Elma Üreticileri Birlik Başkanı Atilla Kaplan, bu yılki üretim beklentisinin 20-30 bin ton seviyesinde kaldığını belirterek, normal şartlarda 600-700 bin ton aralığında gerçekleşen üretimin yüzde 95’ten fazlasının zarar gördüğünü ifade etti.

İÇ PAZARDA SIKINTI OLACAK MI?

Kaplan, bu durumun özellikle ihracatı olumsuz etkileyeceğini vurgularken, iç pazarda tüketicilerin elma bulmakta sıkıntı yaşamayacağını ifade etti. Atilla Kaplan, 14 Nisan’da bölgede sıcaklığın eksi 19 dereceye kadar düştüğünü hatırlatarak, tüm tedbirlere rağmen soğuktan kaçınılmasının mümkün olmadığını söyledi.

"ŞEKİL OLARAK BOZUK MEYVELER"

Kaplan, "Bizim Niğde ili olarak elma üretimimiz 552 bin ton, 600 bin ton civarında. Bu yıl beklentimiz daha da yüksekti, 700 bin tonları bulacaktı. Ancak bu yıl ancak 20-30 bin ton arası elma alabiliriz. O da kalite kriterlerini yansıtmıyor, şekil olarak bozuk meyveler söz konusu. Toplam üretimin yüzde 95’ten fazlası bölgemizde zarar gördü. Don korunması için pervane, spring, dumanlama gibi bütün aktif yöntemleri deniyoruz ama bu kez soğuğun şiddeti çok fazlaydı" dedi.

Başkan Kaplan, özellikle Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Kahramanmaraş, Malatya, Çorum ve Amasya gibi illerin büyük zarar gördüğünü, batıda kalan Isparta, Antalya, Denizli ve Çanakkale gibi bölgelerde ise elma üretiminin devam ettiğini aktardı.

"İÇ PAZARDA SORUN YOK, İHRACATTA DARALMA VAR"

İhracat ve iç piyasa dengeleri hakkında da bilgi veren Kaplan, "İç pazarda sorun yok. İhracatımızı bu durum maalesef kısıtlayacak. Normalde ihracata giden elmalar daha çok bizim bölgelerden olurdu. Bu yıl Hindistan’a gönderme şansımız olmayacak. Bu soğuğun etkisi hem üreticiyi hem de tüketiciyi olumsuz yönde etkileyecek." ifadelerini kullandı.