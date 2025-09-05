Niğde'de yangın nerede çıktı? Niğde OSB yangınında son dakika gelişmesi!

Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde çıkan yangında son durum merak konusu oldu. Yangın devam ediyor mu, söndürüldü mü, nerede çıktı, hasar var mı? İşte son dakika Niğde yangın haberinin ayrıntıları...

NİĞDE YANGIN NEREDE ÇIKTI?

Yangın dün akşam Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren plastik ambalaj fabrikasında çıktı.

NİĞDE OSB'DEKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Niğde'deki yangın kısa sürede yetkililere haber verildi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis, yangının meydana geldiği bölgede önlem alırken, itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına başladı. Ekiplerin müdahalesinin devam ettiği öğrenildi.

NİĞDE'deki YANGInda SON DURUM NE?

Vali Cahit Çelik Yangının meydana geldiği fabrikada açıklama yaptı. Vali açıklamasında, "Bugün saat 18.45 sıralarında organize sanayi bölgemizde bulunan bir işletmede görgü tanıklarının ilk ifadelerine göre önce bir patlama oluyor ve sonrasında da maalesef büyük bir yangın oldu. Fakat çok seri bir şekilde hem Niğde hem Bor hem de civardaki tüm belediyelerimizin itfaiye araçları yangına müdahale ettiler. Allah'a şükürler olsun yangının o ilk ateşini, enerjisini aldık. Şu anda söndürme çalışmaları devam ediyor. En büyük tesellimiz, bir can kaybının olmamasıdır. Büyük ve yaklaşık 100 kişinin çalıştığı bir işletme burası. Fakat yangının olduğu saatlerde işletmede kimse yokmuş. Bu açıdan da Allah'a şükürler olsun diyoruz. Herhangi yaralı bir vatandaşımız yok. Bu anlamda da büyük bir faciadan kurtulduğumuzu ifade etmek isterim. Şu an alınan tedbirlerle de yangının diğer taraflarda bulunan işletmelere sıçrama şansı yok. Bu açıdan da arkadaşlarımız canla başla çalışıyorlar. Ben görev alan bütün itfaiye erlerimize ve arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hem de işletme sahibimize ve memleketimize geçmiş olsun diyorum" ifadelerini kullandı.