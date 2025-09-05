Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Manisa'da gece saatlerinde yangın paniği

Manisa'da gece saatlerinde yangın paniği

Manisa'nın Kula ilçesinde bulunan metruk bir bina, gece saatlerinde alevlere teslim oldu. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, kullanılmayan ev küle döndü.

Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Gökçeören Mahallesi’nde saat 02.30 sıralarında korku dolu anlar yaşandı. Edinilen bilgiye göre Metin K.’ya ait kullanılmayan binada yangın çıktı. Metruk binadan yükselen alevleri gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Manisa'da gece saatlerinde yangın paniği - 1. Resim

ALEVLER KONTROL ALTINDA

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Amirliği ekiplerinin yangına müdahaleleri sonucu alevler çevrede bulunan evlere sıçramadan kontrol altına alınırken, metruk bina kullanılamaz hale geldi.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

