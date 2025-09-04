Bursa'da orman yangını! Ekipler bölgede

Bursa'nın dağ ilçesi Orhaneli'nin Göynükbelen Mahallesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Ağaçların alev aldığını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine bilgi verdi.

VATANDAŞLAR DA DESTEK VERDİ

Rüzgarın da etkisiyle ağaçların boyunu geçen alevlere ekipler müdahale etti. Vatandaşlar da ekiplere destek verdi.

Havadan helikopter desteğiyle yapılan söndürme çalışmaları sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.