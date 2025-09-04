Bursa'da orman yangını! Ekipler bölgede
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesine vatandaş da destek verirken, yangın kısa sürede söndürüldü.
Bursa'nın dağ ilçesi Orhaneli'nin Göynükbelen Mahallesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Ağaçların alev aldığını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine bilgi verdi.
VATANDAŞLAR DA DESTEK VERDİ
Rüzgarın da etkisiyle ağaçların boyunu geçen alevlere ekipler müdahale etti. Vatandaşlar da ekiplere destek verdi.
Havadan helikopter desteğiyle yapılan söndürme çalışmaları sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
