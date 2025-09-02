Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Bursa'nın Emek Mahallesi savaş alanına döndü! Kavganın nedeni 'Yok artık' dedirtti

Bursa'nın Emek Mahallesi savaş alanına döndü! Kavganın nedeni 'Yok artık' dedirtti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da çocuklar arasındaki tartışmaya aileleri de karıştı. Emek Mahallesi savaş alanına döndü. Polisin müdahale ettiği kavga güçlükle sonlandırılırken olay anı kameralara yansıdı.

Dün akşam saatlerinde Bursa'nın Osmangazi ilçesi savaş alanına döndü. Sokakta oyun oynayan çocuklar arasında başlayan tartışmaya aileler de dahil olunca gerginlik tırmandı.

Kısa sürede büyüyen olayda kalabalık iki grup kavgaya tutuşunca, çevredekiler panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Bursa'nın Emek Mahallesi savaş alanına döndü! Kavganın nedeni 'Yok artık' dedirtti - 1. Resim

KAVGAYI AYIRMAK SAATLER SÜRDÜ

Tarafları ayırmakta güçlük çeken ekipler, uzun uğraşlar sonucunda kavgayı sonlandırdı.

Bursa'nın Emek Mahallesi savaş alanına döndü! Kavganın nedeni 'Yok artık' dedirtti - 2. Resim

O anlar ise vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

e-Devlet'ten yeni hizmet! Vatandaşa büyük kolaylık sağlayacakAçık öğretim üniversitesi kayıtları ne zaman?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
40 yaş üstü erkekler hedefte! Müstehcen sitelerle tuzağa düşürüyorlar - 3. Sayfa40 yaş üstü erkeklere "müstehcen" tuzakKarabük'te çok acı manzara! Yeşilin yerini siyah kül örtüsü aldı - 3. SayfaYeşilin yerini siyah kül örtüsü aldıBeşiktaş'ta bankada hareketli dakikalar: Güvenlik görevlisi 2 kişiyi vurdu! - 3. SayfaBankanın güvenliği 2 kişiyi vurduBağcılar İSTOÇ'ta yangın! Alevler çok sayıda iş yerine sıçradı - 3. SayfaYangın büyük zarara yol açtı! 17 iş yeri...AYM'den Rabia Naz kararı: ‘Hayat hakkı ihlali’ne 350 bin TL tazminat - 3. Sayfa‘Hayat hakkı ihlali’ne 350 bin TL tazminatEhliyetini ilk kez yakalatan alkollü sürücü polisleri tebrik etti: Helal olsun diyorum, devletimiz sağ olsun - 3. SayfaEhliyetini ilk kez yakalattı! Polisleri tebrik etti
Sonraki Haber Yükleniyor...