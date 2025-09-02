Bursa'nın Emek Mahallesi savaş alanına döndü! Kavganın nedeni 'Yok artık' dedirtti

Dün akşam saatlerinde Bursa'nın Osmangazi ilçesi savaş alanına döndü. Sokakta oyun oynayan çocuklar arasında başlayan tartışmaya aileler de dahil olunca gerginlik tırmandı.

Kısa sürede büyüyen olayda kalabalık iki grup kavgaya tutuşunca, çevredekiler panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

KAVGAYI AYIRMAK SAATLER SÜRDÜ

Tarafları ayırmakta güçlük çeken ekipler, uzun uğraşlar sonucunda kavgayı sonlandırdı.

O anlar ise vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.