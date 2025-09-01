Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bursa'daki 'Kim O?' afişinin sırrı çözüldü! Sanılandan farklı çıktı

Bursa'daki 'Kim O?' afişinin sırrı çözüldü! Sanılandan farklı çıktı

Bursa'daki 'Kim O?' afişlerinin sırrı çözüldü. Şehrin pek çok yerine asılan afişlerin Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında başlatılan farkındalık çalışmasının parçası olduğu öğrenildi.

Bursa'da şehrin çok sayıda noktasına asılan "Kim o" pankartlarının arkasındaki gizem çözüldü. 

Osmangazi İlçe Müftüsü Mehmet Uzun, son günlerde Bursa'nın cadde ve sokaklarında yer alan, kamuoyunda geniş yankı uyandıran ve merak uyandıran "Kim O?" afişlerinin Osmangazi Müftülüğü'nün Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında başlattığı farkındalık çalışmasının bir parçası olduğunu açıkladı.

Bursa'daki 'Kim O?' afişinin sırrı çözüldü! Sanılandan farklı çıktı - 1. Resim

Uzun şunları söyledi:

"Koyu zemin üzerine beyaz harflerle yazılan bu soru, aslında tüm insanlığın yüzyıllardır aradığı ve gönüllerde cevabı hep aynı olan bir hakikati işaret etmektedir. Cevap, Onun kim olduğunu soranlara yol gösterecek, sevgisiyle, merhametiyle ve örnek hayatıyla dünyayı aydınlatan son peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'dır.

Bursa'daki 'Kim O?' afişinin sırrı çözüldü! Sanılandan farklı çıktı - 2. Resim

"PEYGAMBERİMİZİN ÖRNEKLİĞİNE DİKKAT ÇEKTİK"

Hazırladığımız bu kampanya ile hem şehrimizde hem de sosyal medyada gençlerimizin ilgisini çekmeyi, onları düşünmeye sevk etmeyi ve Peygamberimizin örnekliğine dikkat çekmeyi amaçlıyoruz. QR kod aracılığıyla 1 Eylül itibarıyla erişime açılacak dijital içerikte de, Hazreti Peygamberin örnek şahsiyetine vurgu yapan pankartlarda yer alan ifadelerin bir özeti bulunmaktadır.

Bursa'daki 'Kim O?' afişinin sırrı çözüldü! Sanılandan farklı çıktı - 3. Resim

Osmangazi Müftülüğü olarak, Mevlid-i Nebi Haftası'nı sadece geleneksel etkinliklerle değil; aynı zamanda gençlerin diline ve çağın iletişim araçlarına uygun yenilikçi projelerle idrak etmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Bursa'daki 'Kim O?' afişinin sırrı çözüldü! Sanılandan farklı çıktı - 4. Resim

Peygamber Efendimiz'in insanlığa armağan ettiği değerleri hatırlatmak, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek ve gençlerimizin gönüllerinde onun sevgisini canlı tutmak en büyük gayemizdir. Tüm Bursalı hemşehrilerimizi ve gençlerimizi, Mevlid-i Nebi Haftası boyunca düzenleyeceğimiz etkinliklere ve kampanyamıza katılmaya davet ediyoruz"

