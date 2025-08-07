Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
MHP'nin sitesinde ve afişlerde yazıyor! "9 bölge, 81 il" ifadesi dikkat çekti

'Terörsüz Türkiye' sürecinin mimarlarından MHP lideri Devlet Bahçeli'nin talimatıyla 81 ilde “Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları” düzenleneceğini duyurulmuştu. Ancak MHP'nin sitesinde ve afişlerinde "9 bölge, 81 il" ifadesinin bulunması dikkat çekti.

Ekim 2024'te bir çağrısıyla Türkiye'de yeni bir dönemin kapısını açan MHP lideri Devlet Bahçeli, hiç şüphesiz 'Terörsüz Türkiye' sürecinin mimarlarından biri olmuştu.

Terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla süreçte önemli bir yol katedilirken MHP 81 ilde “Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları” düzenleneceğini duyurdu.

MHP'nin sitesinde ve afişlerde yazıyor!

"9 BÖLGE" İFADESİ DİKKAT ÇEKTİ

Ancak MHP'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "9 bölge, 81 il" ifadeleri dikkat çekti. Açıklamada, şu ifadeler yer aldı: 

"Milliyetçi Hareket Partisi olarak, toplumsal uzlaşı ve milli birlikle kalıcı barış, huzur ve refahı hedefliyoruz. Kuşkusuz “Terörsüz Türkiye” hedefi toplumun tüm fertlerinin bu sürece sahip çıkmasıyla ve devlet-millet dayanışmasıyla gerçekleşecektir. Terörsüz Türkiye, insan hak ve hürriyetlerinin güçlendiği, daha demokratik ve daha müreffeh bir Türkiye olacaktır. Partimiz, taşıdığı milli sorumluluğun ve yapıcı siyaset anlayışının gereği olarak 'Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik' temasıyla 9 bölgede 81 ili kapsayacak şekilde 'Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları' düzenleyecektir."

MHP'nin sitesinde ve afişlerde yazıyor!

Öte yandan Ankara'nın çeşitli noktalarındaki bilboardlarda da aynı ifadenin bulunduğu görüldü.

