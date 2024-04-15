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MHP Genel sekreteri İsmet Büyükataman'ın hayatı ve kariyeri

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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MHP Genel sekreteri İsmet Büyükataman&#039;ın hayatı ve kariyeri

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Devlet Bahçeli'nin A takımı belli oldu. 15 kişilik Başkanlık divanında yer alacak isimler açıklandı. Bu kapsamda MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman oldu. Peki, MHP Genel sekreteri İsmet Büyükataman kimdir, kaç yaşında? İsmet Büyükataman aslen nereli? İşte hayatı ve kariyeri...

Milliyetçi Hareket Partisi'nde yeni Başkanlık Divanı belli oldu. Divanda, 12 Genel Başkan Yardımcısı, 1 Genel Sekreter ve 2 Genel Sekreter Yardımcısı yer aldı. Bu kapsamda MHP Genel sekreteri İsmet Büyükataman oldu. Peki, MHP Genel sekreteri İsmet Büyükataman kimdir, kaç yaşında? İsmet Büyükataman aslen nereli? Detaylar haberimizde...

MHP GENEL SEKRETERİ İSMET BÜYÜKATAMAN KİMDİR?

İsmet Büyükataman, 1953 yılında Amasya'nın Merzifon ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Merzifon'da tamamladı.Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik bölümünü bitirdi.

İsmet Büyükataman,1974'te  öğrenci iken Ülkü Ocakları'nın Bursa il başkanlığı görevini yürüttü.  Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde üç yıl öğretmenlik yaptı. Reyhanlı'da görev yaptığı sırada Reyhanlı Ülkü-Bir: Ülkücü Öğretim Üyeleri ve Öğretmenler Derneği başkanlığını yürüttü.

MHP Genel sekreteri İsmet Büyükataman'ın hayatı ve kariyeri - 1. Resim

İSMET BÜYÜKATAMAN'IN HAYATI VE KARİYERİ

1978 yılında öğretmenliği bıraktı. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İdari Bilimler Enstitüsü'nde İktisat yüksek lisans eğitimini tamamladı. Milliyetçi İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (MİSK) Eğitim dairesinde eğitimci olarak görev yürüttü.

Büyükayataman, 1997 yılında Devlet Bahçeli'nin genel başkanlığa seçildiği MHP Olağan Kurulu ile birlikte MHP Bursa İl Başkanlığına seçildi ve 1999 genel seçimlerine kadar bu görevi yürüttü.

1999 seçimlerinde MHP Bursa milletvekili adayı oldu. Ağustos 2000’de yeniden Bursa İl Başkanı seçildi ve 2002 seçimlerine kadar İl Başkanlığını yürüttü. 2002 seçimlerinde yeniden milletvekili adayı oldu.

İsmet Büyükayataman, 1997, 2003, 2006 ve 2009 yıllarında MHP Merkez Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildi.

2009'da MHP'de “Siyasi İşler, Parlamento ve Hükümet İle İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı” olarak, 2011, 2012, 2015 yıllarında yapılan MHP Olağan Kurullarında MHP Genel Sekreteri olarak görevlendirildi.

2024 yılında yeniden MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman oldu.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi
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