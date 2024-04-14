MHP, yarın yeni başkanlık divanını belirleyecek
Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Politika Haberleri / Türkiye Gazetesi
MHP’nin geçen ay yapılan olağan genel kurulunda yeni seçilen MYK ve MDK üyeleriyle ilk toplantı, yarın MHP lideri Bahçeli başkanlığında gerçekleştirilecek. Toplantıda, yeni Başkanlık Divanı üyeleri belirlenecek.
MHP’nin 14'üncü Olağan Büyük Kurultayı’nda seçilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri ilk toplantısını yarın yapacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığındaki toplantıda 15 kişilik yeni Başkanlık Divanı belirlenecek.
17 Mart’ta gerçekleştirilen olağan kurultayda, 75'i asil 100 üyeden oluşan MYK ile 9'u asil 14 üyeli MDK üyeleri seçilmişti.
MHP’nin Başkanlık Divanı 15 kişiden oluşuyor. Divanda, 12 Genel Başkan Yardımcısı, 1 Genel Sekreter ve 2 Genel Sekreter Yardımcısı yer alıyor.