Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Politika > MHP'de MYK kurultay sonrası ilk kez 15 Nisan'da toplanacak

MHP'de MYK kurultay sonrası ilk kez 15 Nisan'da toplanacak

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
MHP&#039;de MYK kurultay sonrası ilk kez 15 Nisan&#039;da toplanacak

Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

MHP'nin 14'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nda seçilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) ilk toplantısını 15 Nisan pazartesi günü yapacak.

MHP 14'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nda seçilen MYK ve MDK ilk toplantısını 15 Nisan pazartesi günü yapacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında toplanacak MYK'da, 15 kişilik Başkanlık Divanı belirlenecek.

Parti genel merkezinde Bahçeli başkanlığında başlayacak olan toplantıda 75'i asil, 25'i yedek 100 üyeden oluşan MYK ile 9'u asil, 5'i yedek 14 üyeli MDK bir araya gelecek.

17 Mart'taki kurultay sonrasında düzenlenecek ilk toplantıda yeni seçilen üyeler arasından 15 kişilik Başkanlık Divanı ile MDK başkanı belirlenecek.

Başkanlık Divanında 12 genel başkan yardımcısı, 1 genel sekreter ve 2 genel sekreter yardımcısı yer alıyor.

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kırık kalp sendromu kalp krizine benziyor!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
YSK itirazları değerlendirdi, 21 seçim bölgesi için karar çıktı - Politika21 seçim bölgesi için karar çıktıYSK, İyi Parti'nin Ordu talebini reddetti - PolitikaYSK, Ordu için kararını verdiCumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü - PolitikaCumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştüSiyasette bayram havası! Birlikte çalışalım mesajı... - PolitikaSiyasette bayram havasıKoray Aydın'dan Meral Akşener'e açık çağrı: İptal olursa İyi Parti'nin ciddiyeti sarsılır - PolitikaKoray Aydın'dan Meral Akşener'e açık çağrıMHP'li Yıldız'dan CHP lideri Özel'e zehir zemberek sözler: Dün ne ise bugün de o - PolitikaMHP'li Yıldız'dan Özgür Özel'e zehir zemberek sözler
Sonraki Haber Yükleniyor...