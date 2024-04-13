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YSK'dan Kütahya kararı! MHP'nin olağanüstü itirazı değerlendirildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
YSK&#039;dan Kütahya kararı! MHP&#039;nin olağanüstü itirazı değerlendirildi

Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kütahya'da Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) seçimlerin iptali ve yeniden yapılması üzerine yaptığı olağanüstü itiraz, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından reddedildi.

Kütahya'da Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) seçimlerin iptali ve yeniden yapılması üzerine yaptığı olağanüstü itiraz, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından reddedildi.

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Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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