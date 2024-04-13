YSK'dan Kütahya kararı! MHP'nin olağanüstü itirazı değerlendirildi

Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 13 Nisan 2024 17:54 - Güncelleme: 13 Nisan 2024 17:56 - Güncelleme:

Politika Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Kütahya'da Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) seçimlerin iptali ve yeniden yapılması üzerine yaptığı olağanüstü itiraz, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından reddedildi.