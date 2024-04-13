YSK'dan Kütahya kararı! MHP'nin olağanüstü itirazı değerlendirildi
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
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Kütahya'da Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) seçimlerin iptali ve yeniden yapılması üzerine yaptığı olağanüstü itiraz, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından reddedildi.
Kütahya'da Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) seçimlerin iptali ve yeniden yapılması üzerine yaptığı olağanüstü itiraz, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından reddedildi.
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Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Politika
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı