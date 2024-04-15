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MHP'de yeni başkanlık divanı beli oldu! İşte Bahçeli'nin yeni A takımı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
MHP&#039;de yeni başkanlık divanı beli oldu! İşte Bahçeli&#039;nin yeni A takımı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığındaki MYK toplantısında, yeni başkanlık divanı belirlendi. Genel Sekreter İsmail Büyükataman, Teşkilat işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı ise Edip Semih Yalçın oldu.

Milliyetçi Hareket Partisi, 14. Olağan Büyük Kurultayı'nda seçilen Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu, ilk toplantısını bugün gerçekleştirdi. 15 kişilik başkanlık divanında 4 yeni isim yer aldı.

Buna göre, 15 kişilik Başkanlık Divanı'nda yer alan isimler şu şekilde:

- Teşkilat işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Edip Semih Yalçın,

- Hukuk ve seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Feti Yıldız,

- Siyasi işler, parlamento ve yürütme ile ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı Mustafa Kalaycı,

- Ekonomik ve sosyal politikalardan sorumlu genel başkan yardımcısı İsmail Faruk Aksu,

- Medya, iletişim ve dijital mecralardan sorumlu genel başkan yardımcısı İsmail Özdemir,

- Mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Mevlüt Karakaya,

- Türk dünyası ve uluslararası ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı İlyas Topsakal,

- Araştırma - strateji geliştirmeden sorumlu genel başkan yardımcısı İzzet Ulvi Yöter,

- Yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Sadir Durmaz,

- Aile, kadın ve sosyal hizmet politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul,

- Mesleki ve sivil toplum kuruluşları ile ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı Yaşar Yıldırım,

- Parti içi eğitim, siyaset ve liderlik okulundan sorumlu genel başkan yardımcısı Zuhal Topçu,

- Genel sekreter İsmet Büyükataman,

- Genel sekreter yardımcısı Vahit Kayrıcı,

- Genel sekreter yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu.

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