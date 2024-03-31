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Devlet Bahçeli'nin yüzündeki morluklar dikkat çekmişti! Sebebi ortaya çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, oyunu Ankara’nın Çankaya ilçesinde kullandı. Bahçeli'nin yüzündeki morluklar dikkat çekerken, bu durumun MHP liderinin iki hafta önce geçirdiği ev kazasından kaynaklı olduğu belirtildi.

Türkiye’de oy kullanma işlemi Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen saatlere göre, bazı illerde saat 07.00’de bazı illerde ise 08.00 itibarıyla başladı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, saat 12.45'de Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Anıttepe Ortaokulu’na gelerek sandığa katılım gösterdi.

"HAYIRLARA VESİLE OLMASINI DİLİYORUM"

Oyunu kullanmasının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bahçeli, yeni yüzyılın mahalli idari seçimleri olarak ilk seçimin gerçekleştirildiğini ifade ederek, “Seçimlerin bütün siyasi partilerimize, onların değerli adaylarına başarılar diliyorum. Milletimiz için devletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah çok daha güzel günler, çok daha güzel seçimler gerçekleştirilecektir. Şimdiden bütün milletimize teşekkür ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Devlet Bahçeli'nin yüzündeki morluklar dikkat çekmişti! Sebebi ortaya çıktı - 1. Resim

PARTİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Bahçeli'nin yüzündeki morluklar dikkat çekerken MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, 10Haber'e yaptığı açıklamada merak edilen soruya cevap verdi. Büyükataman şunları söyledi: "Genel başkanımızın kurultayda da kolunda sargı vardı. Önce kolunu çarpıyor, sonrasında yüzüne darbe alıyor. Kazada alnından ve elmacık kemiğinden de yaralanmıştı. Kaza evinde oldu. Kurultay öncesindeki bir kazaydı.”

Devlet Bahçeli'nin yüzündeki morluklar dikkat çekmişti! Sebebi ortaya çıktı - 2. Resim

OMZUNU BURKMUŞTU

Bahçeli geçtiğimiz günlerde de partisinin kurultayına kolu askılı bir şekilde çıkmıştı. Bahçeli'nin sağlık durumu merak konusu olurken, partiden yapılan açıklamada 'ters bir harekete bağlı olarak, omuz burkulması sonucu kolunda bir incinme olduğu' belirtilmişti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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