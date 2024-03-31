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Haberler > Gündem > Devlet Bahçeli oyunu kullandı, herkes aynı soruyu sordu: Yüzüne ne oldu?

Devlet Bahçeli oyunu kullandı, herkes aynı soruyu sordu: Yüzüne ne oldu?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Devlet Bahçeli oyunu kullandı, herkes aynı soruyu sordu: Yüzüne ne oldu?

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

MHP lideri Devlet Bahçeli oyunu Ankara'da Anıttepe Ortaokulu'nda kullandı. Geçtiğimiz günlerde omzunu inciten Bahçeli'nin bu kez de yüzündeki morluklar dikkat çekti. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Türkiye bugün sandık başında. Liderler ve adaylar da tek tek oylarını kullandı. 

AÇIKLAMA YAPILMADI

Bu kapsamda MHP lideri Devlet Bahçeli de oyunu Ankara'da Anıttepe Ortaokulu'nda kullandı. Oyunu kullanırken kameralara poz veren Bahçeli'nin yüzündeki morluklar ise dikkatlerden kaçmadı. MHP liderine ne olduğu merak konusu olurken, sosyal medyada birçok kullanıcı "Bahçeli'nin yüzüne ne oldu?" dedi. Konuyla ilgili partiden henüz bir açıklama yapılmadı.

Devlet Bahçeli oyunu kullandı, herkes aynı soruyu sordu: Yüzüne ne oldu? - 1. Resim

OMZUNU BURKMUŞTU

Bahçeli geçtiğimiz günlerde de partisinin kurultayına kolu askılı bir şekilde çıkmıştı. Bahçeli'nin sağlık durumu merak konusu olurken, partiden yapılan açıklamada 'ters bir harekete bağlı olarak, omuz burkulması sonucu kolunda bir incinme olduğu' belirtilmişti.

Devlet Bahçeli oyunu kullandı, herkes aynı soruyu sordu: Yüzüne ne oldu? - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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