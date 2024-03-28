Devlet Bahçeli yerel seçimde oyunu Ankara'da Anıttepe Ortaokulu'nda kullanacak

31 Mart seçimlerine artık saatler kaldı. Seçime saatler kala merak edilen konular arasında liderlerin nerelerde ve hangi okullarda oy kullanacağı geliyor. Merak edilen isimler arasında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yer alıyor. Peki, Devlet Bahçeli nerede oy kullanacak? İşte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin oy kullanacağı adres…

Devlet Bahçeli nerede oy kullanacak? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin oy kullanacağı il ve okul belli oldu. İşte detaylar…

DEVLET BAHÇELİ NEREDE OY KULLANACAK?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak yerel seçimlerde Ankara'da Anıttepe Ortaokulu'nda oy kullanacak.

Devlet Bahçeli, 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde de yine Ankara’nın Anıttepe Ortaokulu'nda 1326 numaralı sandıkta oy kullanmıştı.

LİDERLER NEREDE OY VERECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her seçimde olduğu gibi 31 Mart'ta da İstanbul'da olacak, oyunu Üsküdar'da kullanacak.

Erdoğan, 2023 yılındaki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oylarını Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda 3279 numaralı sandıkta kullanmıştı.

İstanbul'da olacak bir başka isim de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş. Kurtulmuş, Fatih'te sandığa gidecek. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ise İstanbul'da sandık başına gidecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise oyunu kendi seçim bölgesi olan Manisa'da kullanacak.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, önceki seçimlerde İstanbul'daydı. Bu kez Akşener Ankara'da olacak. Ankara Bilkent'teki Türkiye Emlak Bankası Ortaokulu'nda sandık başında olacak.