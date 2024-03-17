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Haberler > Politika > Talihsiz kaza! Devlet Bahçeli Kurultay'a kolu askılı çıktı

Talihsiz kaza! Devlet Bahçeli Kurultay'a kolu askılı çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Talihsiz kaza! Devlet Bahçeli Kurultay&#039;a kolu askılı çıktı
Devlet Bahçeli, Kurultay, Haber

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin kurultayına kolu askılı bir şekilde çıktı. Bahçeli'nin sağlık durumu merak konusu olurken, partiden yapılan açıklamada 'ters bir harekete bağlı olarak, omuz burkulması sonucu kolunda bir incinme olduğu' belirtildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 14. Olağan Büyük Kurultayı Ankara Spor Salonu'nda başladı. Genel Başkan ile Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyelerinin seçileceği Kurultay'da konuşma yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüntüsü dikkat çekti.

Konuşma yapmak üzere kürsüye çıkan Bahçeli'nin kolunun askılı olduğu görüldü. Durum merak konusu olurken, partinin sosyal medya hesabından konuya dair bir paylaşım geldi. Paylaşımda, Bahçeli'nin kolunda bir incinme olduğu belirtildi.

"NAZARLIĞIMIZ KABUL EDİYORUZ"

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Milliyetçi Hareket Partisi 14. Olağan Büyük Kurultayına hamd olsun hazır, kongre öncesi Sn. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ters bir harekete bağlı olarak, omuz burkulması sonucu kolunda bir incinme olmuştur, kendisine geçmiş olsun diyerek, nazarlığımız kabul ediyoruz. Rabbim korusun."

 

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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