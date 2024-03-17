Bahçeli, kurultayda Erdoğan'a seslendi: Ayrılamazsın, kurtarıcı liderimiz olacaksın!

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 14. Olağan Büyük Kurultayı'nda partililere hitap etti. Konuşmasında CHP'ye DEM Parti ile yaptığı 'kent uzlaşısı' üzerinden tepki gösteren Bahçeli "CHP, rotasını kaybetmiş, bölücü korsanlar tarafından rehin alınmıştır" dedi. Bahçeli sözlerini "Son seçimim" diyen Erdoğan'a seslenerek bitirdi: Ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsınız. Yanındayız, beraberindeyiz. Yeni yüzyılın kurtarıcı lideri olarak sizi görmek istiyoruz.

Milliyetçi Hareket Partisi 14. Olağan Büyük Kurultayı, Ankara Spor Salonu'nda yapılıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kurultayda tek aday.

Kurultaya, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, BBP Genel Başkan Yardımcısı Bülent İspir, İYİ Parti Genel Sekreteri Ayfer Yılmaz, DSP Genel Sekreteri Hasan Erçelebi ile bazı siyasi parti temsilcileri ve milletvekilleri katıldı.

Bahçeli, konuşmasında "Bu benim son seçimim" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. "Ayrılamazsın" diyen Bahçeli, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Türk milletini yalnız bırakamazsınız. Yanındayız, beraberindeyiz. Yeni yüzyılın kurtarıcı lideri olarak sizi görmek istiyoruz."

'ÖMRÜMÜN EN GURUR BAHŞEDEN ANLARINDAN BİRİSİ'

11. kez başkan adayı olan Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Aziz Türk milleti, kurultay divanımızın başkan ve üyeleri bugünkü heyecanımızı paylaşan misafirlerimiz, vatan ve millet sevdalısı ülküdaşlarım, sevgili bozkurtlar, sevgili asenalar, değerli basın mensupları böylesi bir coşkuya sahip ömrümün en gurur bahşeden anlarından birisidir.

Mukaddesatımızın kilidi sizlersiniz. Ötelerin ötesinden geliyor yürekli sesiniz ömür ömür genişliyor yüksek seferiniz. Yıldırımlar da neymiş taş çıkartıyor güçlü seslenişiniz, Türk ve Türkiye yüzyılını taçlandırıyor ülkü seferberliğiniz. Hepinizi en derin hissiyatımla birlikte hürmet ve muhabbetle selamlıyor, 14’üncü olağan büyük kurultayımıza hoş geldiniz diyorum.

'BU YOLDAN DÖNERSEK NAMUS BİZE AR OLSUN'

Sizler gibi dava arkadaşlarına sahip olduğum için bahtiyarım. Verdiğiniz güvenle bastığınız yerleri titreten güçtesiniz. Ötelerin ötesinden geliyor yürekli sesiniz. Gün oldu şehadet düştü hayat sahnemize, gün oldu tanık olduk saldırılara. Aldanmadık satanlara, aldırış etmedik dünya saltanatına. Türkiye ve Türk sevdamızdan vazgeçersek gök girsin kızıl çıksın.

Halktan, hakikatten milim ayrılırsak gök girsin kızıl çıksın. İç ve dış husumet cephesine boyun eğersek gök girsin kızıl çıksın. Türk milletine kem gözlerle bakanları affedersek gök girsin kızıl çıksın. Bölücülere, bölünme rüyası görenlere, terör sevicilere, kurt içinde çakal beslemeyi düşünen akılsızlara taviz verirsek gök girsin kızıl çıksın. Ülke için var olduk bir ülkeye yar olduk yastığımız mezar taşı yorganımız kan olsun. Biz bu yoldan dönersek namus bize ar olsun.

DEM'lenmiş, alabora olmuş siyaset tellalları gibi olamayız. Düşündüğü gibi yaşayamayan pekala yaşadığı gibi düşünür.

'MUHALEFET CENAHI 31 MART'A KARA PROPAGANDA İLE HAZIRLANIYOR'

Türk devrinin diriliş ve yükseliş azmini kırmanın arayışındalar. Kumpaslarla zehirlemenin amacındalar. Türkiye üzerinde kumar oynayan muhalefet partileri, milli birlik ve beraberliği yıkmak için adeta yarışıyorlar. 14-28 Mayıs'ta yapılan seçimlerde hayal kırıklığına uğrayan muhalefet cenahı birbirini yiyip bitirerek 31 Mart seçimlerine kara propaganda ile hazırlanıyor. Bu muhalefetin ne söyleyip nasıl göründüğünden daha mühimi baktığını görememesidir.

CHP'YE 'DEM PARTİ' TEPKİSİ: ROTASINI KAYBETMİŞ

Türkiye'de bir muhalefet bozgunu yaşanmaktadır. Muhalefet iflah olmaz derecede hastadır. Bu hastalık demokratik sistemi tehdit etmektedir. Terör örgütü PKK'nın siyasallaşmasını misyon edinen CHP, rotasını kaybetmiş, bölücü korsanlar tarafından rehin alınmıştır. Böylesi ayıp ve rezalet kendi bilecekleri iştir.

DEM, CHP'yi dönüştürmekle kalmamış tarihi istikametinden koparmıştır. CHP tanınmaz halde olmakla birlikte, siyasi seçenek olmaktan bütünüyle uzaklaşmıştır. Bu partide ayaklar baştır. Patlak veren krizler CHP'nin güvenilmez siyasetini açığa vurmuştur.

İSİM VERMEDEN İMAMOĞLU'NU İŞARET ETTİ: VEDA VAKTİ GELMİŞ ÇATMIŞTIR

Ofislerde balya balya para sayan CHP yönetimi ne yapsa beyhudedir. 'Kent uzlaşısı' kurmanın bedelini 14 gün sonra sandıkta ödeyecektir. Hiçbir milliyetçi bu köşesizlere oy vermeyecektir.

CHP'yi Saraçhane'den yöneten malum zat için veda vakti gelmiş çatmıştır. CHP içindeki kaosun ülkemizin geneline yayılma ihtimali korkunçtur. Kendi evinde düzeni temin edemeyenlerin yerel yönetimlerde başarısızlığı kaçınılmazdır. Partilerini yönetemeyenlerin yerel yönetimlerde millete hizmet etmelerini düşünmek abestir. Cumhur İttifakı, 31 Mart'ta millet tarafından tevdi edilecek baki görev için hazırdır.

Türkiye'nin bir Kürt sorunu yoktur. Türk ile Kürt, Alevi ile Sünni arasında uçurumlar oluşturmak isteyenler alçakların en alçağıdır. Türk ile Kürdü, Alevi ile Sünni'yi birbirinden koparmaya çalışanlar emperyalizmin yanaşmalarıdır.

Basından öğrendiğim kadarıyla sayın cumhurbaşkanımızın bir konuşması sol cenahlarda tahrik unsuru olarak kabul edilmiştir. Buradan sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsınız. Yanındayız, beraberindeyiz. Yeni yüzyılın kurtarıcı lideri olarak sizi görmek istiyoruz."

KURULTAYDA MYK VE MDK ÜYELERİ SEÇİLECEK

Kurultayda genel başkan ile 75 üyeden oluşan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) seçilecek. Bunun yanı sıra 9 üyenin yer aldığı Merkez Disiplin Kurulu (MDK) belirlenecek. Ayrıca 25 yedek MYK ve 5 yedek MDK üyesi de bugün belli olacak. Kurultayın ardından 15 kişilik Başkanlık Divanı da oluşturulacak.