Devlet Bahçeli düştü mü, kaza mı geçirdi?

2024 yerel seçimlerinde oy kullanmaya giden MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yüzündeki morluklar gündem oldu. Bahçeli'nin kolunun sargılı yüzünün mor olduğu görüldü. Peki, Devlet Bahçeli'ye ne oldu? Devlet Bahçeli düştü mü hasta mı morlukların sebebi ne? İşte detaylar...

Devlet Bahçeli kaza mı geçirdi, sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. Devlet Bahçeli oyunu kullandı. MHP liderinin oy verirken yüzünde morluklar, kolunda bandaj görüldü. Vatandaşlar ise Devlet Bahçeli'ye ne oldu, diye araştırmaya başladı. Peki, Devlet Bahçeli düştü mü hasta mı? Devlet Bahçeli'nin yüzündeki morluklar ne?

DEVLET BAHÇELİ KAZA MI GEÇİRDİ?

Devlet Bahçeli'nin bugün 2024 yerel seçimleri için oy kullanırken kolunun sargılı yüzünün ise mor olduğu görüldü. Gittiği okulda oy kullanan Bahçeli'nin sol kolundaki sargı ve yüzündeki morluklar dikkat çekti. MHP liderinin bu durum ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. MHP'den de Bahçeli'nin sağlık durumu ile ilgili açıklama yapılmadı.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yakın çevresinden gelen bilgilere göre, MHP liderinin düştüğü iddia edildi. MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yakın kaynaklar, "Geçtiğimiz hafta evinde düştüğü için bu şekilde yaralandığını" iddia etti. İddia ise henüz doğrulanmadı.

DEVLET BAHÇELİ HASTA MI?

Geçtiğimiz günlerde ise Bahçeli, partisinin 14. Olağan Büyük Kurultayı öncesi kaza geçirerek omzunu burkmuştu. Ters hareket sonucu yaşanan incinme sonucu Bahçeli'nin kolu sargıya alınmıştı.

17 Mart 2024 günü MHP tarafından yapılan paylaşımda, "Milliyetçi Hareket Partisi 14. Olağan Büyük Kurultayına hamd olsun hazır, kongre öncesi Sn. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ters bir harekete bağlı olarak, omuz burkulması sonucu kolunda bir incinme olmuştur, kendisine geçmiş olsun diyerek, nazarlığımız kabul ediyoruz. Rabbim korusun" ifadeleri kullanılmıştı.

Bir süredir kamera karşısına geçmeyen Bahçeli'nin yüzündeki morluklar dikkat çekti. Konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.