40 yaş üstü erkekler hedefte! Müstehcen sitelerle tuzağa düşürüyorlar

Dolandırıcılar, müstehcen sitelerle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşayan 40 yaş üstü erkekleri hedef aldı. Siteye girenleri arayan çete üyelerinin "Sitelere giriş yaptınız, elimizde görüntüler var" diyerek şantaj yaptığı ortaya çıktı.

"Ödeme yapmazsanız ailenize bildiririz" tehdidiyle korku salan çete üyelerinin, mağdurların siteyle hiçbir bağlantısı olmamasına rağmen "Dosya açacağız" bahanesiyle para istediği belirlendi. Birçok mağdurun utanma ve korku duygusuyla ne olduğunu bile anlamadan ödeme yapmak zorunda kaldığı tespit edildi.

Avukat Zeki Oran, bu tür sahte aramaların arttığını söyledi. Oran konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"KENDİLERİNİ 'UZLAŞTIRMACI' VEYA 'ARABULUCU' OLARAK TANITIYORLAR" "Son dönemde karşılaştığımız ve çok sayıda şikayet aldığımız bir konu var. Çok profesyonel bir ekip olan dolandırıcılar, vatandaşların kimlik bilgilerine ulaşıyor. Yalnızca kişinin değil, bütün ailenin kimlik, telefon ve iletişim bilgilerine de erişiyorlar. Hedefledikleri grup genelde 45 ile 60 yaş aralığındaki vatandaşlar. Bu kişilere, müstehcen ya da yasaklı sitelere giriş yaptıklarını, bu nedenle haklarında dava açılacağını söylüyorlar. Kendilerini 'uzlaştırmacı' veya 'arabulucu' olarak tanıtıp, belli bir tutar ödemeleri hâlinde davayı kapatabileceklerini ve ailelerine herhangi bir şekilde bilgi verilmeyeceğini belirterek vatandaşları mağdur ediyorlar"

Vatandaşlara tavsiyelerde bulunan Oran, şöyle devam etti: