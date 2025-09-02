40 yaş üstü erkekler hedefte! Müstehcen sitelerle tuzağa düşürüyorlar
Dolandırıcılar vatandaşların yakasından düşmüyor. Son olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşayan 40 yaş üstü erkekleri hedef alan çete üyelerinin mağdurlara "Müstehcen içerikli sitelere üyeliğiniz var, tebligat yollarsak aileniz öğrenir'' diyerek şantaj yaptığı ortaya çıktı.
Dolandırıcılar, müstehcen sitelerle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşayan 40 yaş üstü erkekleri hedef aldı. Siteye girenleri arayan çete üyelerinin "Sitelere giriş yaptınız, elimizde görüntüler var" diyerek şantaj yaptığı ortaya çıktı.
"Ödeme yapmazsanız ailenize bildiririz" tehdidiyle korku salan çete üyelerinin, mağdurların siteyle hiçbir bağlantısı olmamasına rağmen "Dosya açacağız" bahanesiyle para istediği belirlendi. Birçok mağdurun utanma ve korku duygusuyla ne olduğunu bile anlamadan ödeme yapmak zorunda kaldığı tespit edildi.
Avukat Zeki Oran, bu tür sahte aramaların arttığını söyledi. Oran konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"KENDİLERİNİ 'UZLAŞTIRMACI' VEYA 'ARABULUCU' OLARAK TANITIYORLAR"
"Son dönemde karşılaştığımız ve çok sayıda şikayet aldığımız bir konu var. Çok profesyonel bir ekip olan dolandırıcılar, vatandaşların kimlik bilgilerine ulaşıyor. Yalnızca kişinin değil, bütün ailenin kimlik, telefon ve iletişim bilgilerine de erişiyorlar. Hedefledikleri grup genelde 45 ile 60 yaş aralığındaki vatandaşlar. Bu kişilere, müstehcen ya da yasaklı sitelere giriş yaptıklarını, bu nedenle haklarında dava açılacağını söylüyorlar. Kendilerini 'uzlaştırmacı' veya 'arabulucu' olarak tanıtıp, belli bir tutar ödemeleri hâlinde davayı kapatabileceklerini ve ailelerine herhangi bir şekilde bilgi verilmeyeceğini belirterek vatandaşları mağdur ediyorlar"
Vatandaşlara tavsiyelerde bulunan Oran, şöyle devam etti:
"REZİL OLURUM KAYGISIYLA ŞANTAJA TESLİM OLAN ÇOK KİŞİ VAR"
"Bu tarz bir durum başınıza gelirse mutlaka bir meslektaştan, bir hukukçudan yardım alın ya da adliye uzlaştırma bürosuna başvuruda bulunun. Kesinlikle itibar etmeyin bunlar dolandırıcıdır. Şantaj yapmaktadırlar. Toplumumuzda birçok insan, özellikle müstehcen sitelere giriş yaptıkları söylendiğinde utandıkları için maalesef bu şantaja boyun eğmek zorunda kalıyor. Malum, teknoloji çağındayız. Herkesin akıllı telefonları, bilgisayarları var. Vatandaş, 'Yanlışlıkla girmiş olabilirim' diye düşünüp korkuyor, utanıyor, çekiniyor. 'Aileme haber gider, duyulursa rezil olurum' kaygısıyla bu şantaja teslim olan çok insan oluyor. Bu nedenle tavsiyem şudur; böyle bir telefon ya da arama aldığınızda mutlaka karakola, adliyeye ya da bir hukukçuya başvurun ve yardım talep edin."