Manisa'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Manisa'nın Demirci ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen feci kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Demirci - Salihli kara yolunun Yeşildere mevkiinde Mustafa Vurucu yönetimindeki otomobil ile Yusuf Duman idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri yanmaya başladı.

Kazada sürücü Yusuf Duman ile yolcu Süleyman Bilgin yanarak, diğer araçta yolcu olarak bulunan Ali Balcı da olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada sürücülerden Mustafa Vurucu ile diğer araçta yolcu olarak bulunan Harun Duman ise yaralandı.

Manisa'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

ÖLENLERİN YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Demirci Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Kaza yerine gelen ölenlerin yakınları sinir krizi geçirirken, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Kaza sebebiyle Demirci - Salihli kara yolunun 10. kilometresinde trafik bir süre ulaşıma kapatıldı. Jandarma ekiplerince olay yerinde inceleme ve kaza tespit çalışmaları yapıldı.

