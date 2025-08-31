Kastamonu'da feci kaza: 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
3. Sayfa Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Ağlı-Seydiler kara yolu Gölceğiz mevkisinde, sürücüsü öğrenilemeyen 37 BB 318 plakalı hafif ticari araç, yol kenarındaki su kanalına girerek devrildikten sonra karşı istikametten gelen sürücüsü öğrenilemeyen 37 KK 797 plakalı otomobil ile çarpıştı.
2 KİŞİ ÖLDÜ
Kazada, hafif ticari araçta bulunan Hatice Duygu K. ve Gülşen K. olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan A.C. (43), R.K. (30), S.S. (65), E.C.B. (30) ve E.C. (43) sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir