Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Kastamonu'da feci kaza: 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Kastamonu'da feci kaza: 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Kastamonu&#039;da feci kaza: 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Trafik Kazası, Kastamonu, Ölüm, Yaralı, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Ağlı-Seydiler kara yolu Gölceğiz mevkisinde, sürücüsü öğrenilemeyen 37 BB 318 plakalı hafif ticari araç, yol kenarındaki su kanalına girerek devrildikten sonra karşı istikametten gelen sürücüsü öğrenilemeyen 37 KK 797 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kastamonu'da feci kaza: 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - 1. Resim

2 KİŞİ ÖLDÜ

Kazada, hafif ticari araçta bulunan Hatice Duygu K. ve Gülşen K. olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan A.C. (43), R.K. (30), S.S. (65), E.C.B. (30) ve E.C. (43) sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.

Kastamonu'da feci kaza: 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - 2. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı
İran destekli güçlerden BM ofisine saldırı! 11 personel yakalandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul'da şüpheli ölüm! Bahçe katında kimliksiz ceset bulundu - 3. Sayfaİstanbul'da şüpheli ölüm! Bahçe katında kimliksiz ceset bulunduİzmir'de feci olay: Tartıştığı yeğenine dehşeti yaşattı! - 3. Sayfaİzmir'de feci olay: Tartıştığı yeğenine dehşeti yaşattı!Arkadaşlarının ve piknikçilerin gözü önünde boğuldu! 25 yaşındaki genç Köprüçay Irmağı'nda can verdi - 3. SayfaArkadaşlarının ve piknikçilerin gözü önünde boğuldu! 25 yaşındaki genç Köprüçay Irmağı'nda can verdiHusumetli iki aile arasında silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı - 3. SayfaHusumetli iki aile arasında silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandıAntalya'da alacak verecek kavgasında kan aktı: 1 kişi hayatını kaybetti - 3. SayfaAntalya'da alacak verecek kavgasında kan aktı!Piknik eğlencesinin acı sonu! Dereye uçan araçta yaralılar var - 3. SayfaPiknik eğlencesinin acı sonu! Dereye uçan araçta yaralılar var
Sonraki Haber Yükleniyor...