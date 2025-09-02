Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Okul servislerine yapılan yüzde 30'luk zam esnafı memnun etmedi: Beklentimiz daha yüksekti

Okul servislerine yapılan yüzde 30'luk zam esnafı memnun etmedi: Beklentimiz daha yüksekti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Okul servislerine yapılan yüzde 30&#039;luk zam esnafı memnun etmedi: Beklentimiz daha yüksekti
Okul Servisleri, Zam, Kayseri, Ulaşım, Haber
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kayseri'de okul servis ücretlerine yüzde 30 zam yapıldı. Ancak yapılan zam servis esnafını memnun etmedi. Kayseri Minibüsçüler ve Servis İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Yavuz Ay, "Esnaf penceresinden bakıldığında bu artış esnafı mutlu etmedi. Bizim beklentimiz bu yönden biraz daha fazlaydı, talebimiz de daha fazla yöndeydi" dedi. 

Kayseri Minibüsçüler ve Servis İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Yavuz Ay, servis ücretlerine yapılan zam kararının Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nden (UKOME) alındığını belediye meclislerinin yetkilendirildiğini kaydetti. 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde servis ücretlerine yüzde 30 zam yapıldığını açıklayan Ay; bu zammın esnafı mutlu etmediğini kaydetti.

"BEKLENTİMİZ BİRAZ DAHA FAZLAYDI" 

"İlk defa belediye meclisine böyle bir fiyat tarifesi teklifimiz oldu" diyen Ay, "Gerekçelerimizi ilettik. Adı zam olduğu zaman verenin de, alanın da aslında hoşuna gitmediği bir durum. Her iki taraf için de çıkan rakam ne olursa olsun, olumlu olmayan bir süreç içerisinde kalıyoruz. Bu dönem makas biraz daha açık olduğu için gerek esnaf tarafından gerek velilerimiz tarafından bir karşılanma olacağını düşünerek Büyükşehir Belediyesi Plan Bütçe Komisyonu tarafından açıklanan rakam yüzde 30 artış oldu. Esnaf penceresinden bakıldığında bu artış esnafı mutlu etmedi. Bizim beklentimiz bu yönden biraz daha fazlaydı, talebimiz de daha fazla yöndeydi" ifadelerini kullandı. 

Okul servislerine yapılan yüzde 30'luk zam esnafı memnun etmedi: Beklentimiz daha yüksekti - 1. Resim

"VATANDAŞLAR FAZLA BULACAK" 

Yavuz Ay sözlerini şöyle tamamladı: "Vatandaşlarımıza sormuş olsak, onlar da yaşam şartları içerisinde bunu fazla bulacaklardır. İnşallah yeni sezonun hayırlı bir sezon olarak geçmesini diliyorum. Aylık olarak rakamlarımız 8 Eylül’de belediye meclisimizin toplantısında geçtikten sonra açıklanacak. Olağanüstü bir durum olduğu için biz biraz da komisyon kararını açıklamak zorunda kaldık. Çünkü biliyorsunuz, okullar hazırlık aşamasına başladı. 1. sınıf, anaokulları ve ilköğretim sınıfları olarak. Açıkladığımız rakamlar gidiş ve dönüş ücretlerini kapsıyor. Bunun altını çizmemde fayda var. Sosyal faaliyetler, diğer aktiviteler, kullanılan diğer ekipmanların tamamı da ayrıca ücretlendiriliyor. Rehber öğretmen, hafta sonu eğitimlerde, etütlerde ayrı ücretlere tabi tutulacaktır" 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Uzman isim bölge bölge açıkladı! İşte Türkiye'de kuraklık alarmı veren yerlerRus füzeleri NATO sınırına düştü! Romanya’da sirenler susmuyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Köfteci Yusuf'tan sosyal medyayı ikiye bölen karar! Tüm şubelerde uygulanacak - EkonomiKöfteci Yusuf'tan sosyal medyayı ikiye bölen karar!e-Devlet'ten yeni hizmet! Vatandaşa büyük kolaylık sağlayacak - Ekonomie-Devlet'ten yeni hizmet! Büyük kolaylık sağlayacakAnne babalar dikkat! Okul çantası alırken mutlaka dikkat edin - EkonomiOkul öncesi alışveriş için kritik uyarıBakanlık markasına kadar açıkladı! Satışı yasakladı, piyasadan toplatılıyor - EkonomiSatışı yasakladı, piyasadan toplatılıyorSon 14 yıldır ilk kez bu seviyelerde! Altından fazla kazandırdı - EkonomiAltından fazla kazandırdıBankadan para çekecekler bu 3 gelişmeye dikkat! 125 bin TL'nin geri ödemesi düştü mü? - EkonomiBankadan para çekecekler bu 3 gelişmeye dikkat!
Sonraki Haber Yükleniyor...