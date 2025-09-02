Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Yargıtay'dan çok tartışılacak karar! Boşanma davalarında emsal olacak

Yargıtay'dan çok tartışılacak karar! Boşanma davalarında emsal olacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yargıtay&#039;dan çok tartışılacak karar! Boşanma davalarında emsal olacak
Yargıtay, Boşanma, Evlilik, Emsal Karar, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşanma davalarında emsal teşkil edecek bir karara imza attı. Yüksek mahkeme, "kadının uzun süreli olarak erkeğin bilgi ve rızası dışında aile konutundan ayrılması erkek eş için evliliğin temelinden sarsılma sebebi olamaz" dedi. Karar tartışma konusu oldu. 

Yargıtay, boşanma davasında çarpıcı bir karara imza attı. Kadının, erkeğin bilgisi dışında uzun süre aile konutundan ayrılmasıyla ilgili verilen karar tartışmaları da beraberinde getirdi. 

İçtihat Bülteni Uygulaması’ndan edinilen bilgiye göre, Nazilli’de karşılıklı olarak açılan boşanma davasında, istinaf incelemesi neticesinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 18. Hukuk Dairesi, kadın eşin, erkek eşin bilgi ve rızası dışında uzun süreli olarak aile konutundan ayrılmasını, Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesi gereği, evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebi olarak görerek, erkek eş tarafından açılan boşanma davasının kabulüne karar verdi.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 18. Hukuk Dairesi’nin kararı, kadın eş vekili tarafından temyiz edildi.

Yargıtay'dan çok tartışılacak karar! Boşanma davalarında emsal olacak - 1. Resim

YARGITAY'DAN EMSAL KARAR 

Temyiz incelemesi neticesinde, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kadın eşin, erkek eşin bilgi ve rızası dışında uzun süreli olarak aile konutundan ayrılmasının, Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesi gereği, evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebi olmadığını ayrıca erkek eş tarafından terke dayalı açılmış bir boşanma davası bulunmadığından, erkek eş tarafından açılan boşanma davasına ilişkin hükmün bozulmasına karar verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Devlet okulunda kayıt-bağış parası var mı? MEB'den velilere flaş uyarı!Suudi Arabistan transfer dönemi ne zaman kapanıyor?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
30 Ağustos öncesi ülkeyi kana bulayacaklardı! Teröristler yakalandı - Gündem30 Ağustos öncesi ülkeyi kana bulayacaklardı!Bu köyde olmaması gereken her şey var! Kanalizasyon suyu, çöp dağları, sanayi atığı... - GündemBu köyde olmaması gereken her şey var!Havalandırmada yakalandılar! Sokaktaki kabadayılık böyle sona erdi - GündemSokaktaki kabadayılık böyle sona erdiBakanlık harekete geçti! 'Gizemli kutu' satan sitelere erişim engeli geldi - Gündem'Gizemli kutu' satan sitelere engel!Kırmızı bültenle aranan 12 kişi yakalandı! Türkiye'ye getirildiler - GündemKırmızı bültenle aranan 12 kişi yakalandıASSAN'ın patronu devletin gizli belgelerini sızdırdı! FETÖ'cü sabotaj ağının yaptıkları pes dedirtti - GündemDevletin gizli belgelerini sızdırdılar!
Sonraki Haber Yükleniyor...