"Krem" tartışmalarına son noktayı koydu! Serdar Ortaç'tan Canan Karatay iddialarına cevap

Uzun yılllar MS hastalığı ile mücadele eden şarkıcı Serdar Ortaç, geçen haziran ayında Harbiye Açıkhava'da verdiği konserde "Artık sağlığıma kavuştum, yürüyebiliyorum. Bisiklet de sürüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal medyada Serdar Ortaç'ın iyileşmesinin nedeninin Prof. Dr. Canan Karatay olduğu öne sürülmüştü.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Serdar Ortaç, iddiaları yalanladı.

Ortaç paykaştığı videoda şunları söyledi:

"KÜLLİYEN YALAN"

"İnternette bir haber yapılmış, 'Canan Karatay krem verdi ve Serdar'ın ağrılarını geçirdi' diye. Külliyen yalan. Evet ağrılarım geçti, ayağa kalktım, tekerlekli sandalyeyi bıraktım, yürüyebiliyorum. Sağlığıma kavuştum ama kendi doktorumun tedavisi, içki-sigarayı bırakmam ve beslenmeme dikkat ettikten sonra sağlığım yerine geldi. Kremle falan işim olmadı. Kendi ilaçlarım var, onlar işe yaradı."