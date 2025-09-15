Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > "Krem" tartışmalarına son noktayı koydu! Serdar Ortaç'tan Canan Karatay iddialarına cevap

"Krem" tartışmalarına son noktayı koydu! Serdar Ortaç'tan Canan Karatay iddialarına cevap

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
&quot;Krem&quot; tartışmalarına son noktayı koydu! Serdar Ortaç&#039;tan Canan Karatay iddialarına cevap
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Uzun yıllardır MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadele eden ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, Prof. Dr. Canan Karatay'ın kendisine krem verdiği ve bu sayede iyileştiği yönündeki iddialara sosyal medya hesabından cevap verdi.

Uzun yılllar MS hastalığı ile mücadele eden şarkıcı Serdar Ortaç, geçen haziran ayında Harbiye Açıkhava'da verdiği konserde "Artık sağlığıma kavuştum, yürüyebiliyorum. Bisiklet de sürüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal medyada Serdar Ortaç'ın iyileşmesinin nedeninin Prof. Dr. Canan Karatay olduğu öne sürülmüştü.

İDDİALARI YALANLADI

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Serdar Ortaç, iddiaları yalanladı.

Ortaç paykaştığı videoda şunları söyledi:

"KÜLLİYEN YALAN"

"İnternette bir haber yapılmış, 'Canan Karatay krem verdi ve Serdar'ın ağrılarını geçirdi' diye. Külliyen yalan. Evet ağrılarım geçti, ayağa kalktım, tekerlekli sandalyeyi bıraktım, yürüyebiliyorum. Sağlığıma kavuştum ama kendi doktorumun tedavisi, içki-sigarayı bırakmam ve beslenmeme dikkat ettikten sonra sağlığım yerine geldi. Kremle falan işim olmadı. Kendi ilaçlarım var, onlar işe yaradı."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Başakşehir'de yeni dönem başladı! Osimhen ve Ederson itirafı gündem oldu: Almanya'da konuşulan tek konu Türkiye
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Geçirdiği ev kazasıyla sevenlerini üzmüştü! İrem Derici yaşadıklarını anlattı: 40 dikiş... - MagazinGeçirdiği kazanın ardından ilk kez konuştu! ''40 dikiş...''29 yıl sonra boşanıyorlar! Vuslat Doğan Sabancı, Ali Sabancı'dan 5 milyar liralık tazminat talep etti iddiası - MagazinVuslat Sabancı, 5 milyar TL tazminat istediYüzde 70'i çalıntı çıktı iddiası! 'Atiye' dizisinin intihal davasında çarpıcı gelişme - MagazinÜnlü dizinin intihal davasında çarpıcı gelişmeTRT1’de sürpriz! Hollywood yıldızı Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde - MagazinTRT1’de sürpriz! Hollywood yıldızı Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde90 yaşına merdiven dayadı! Doğum gününü kutlayan Memik Dede’nin son hali ortaya çıktı - MagazinMemik Dede’nin son hali ortaya çıktıHaluk Levent’ten üzen haber! Hastaneye kaldırıldı - MagazinHaluk Levent’ten üzen haber! Hastaneye kaldırıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...