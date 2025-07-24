‘Serdar Ortaç’ öldü' haberi gündem oldu! İlk açıklama geldi

Uzun süredir MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç, sosyal medya hesabından hakkında çıkan “Serdar Ortaç öldü” başlıklı haberlere isyan etti. Ortaç haberleri ilk ağızdan çektiği videoyla yalanladı.

Yıllardır devam eden kronik sinir sistemi hastalığı MS ile mücadele eden Serdar Ortaç, kendisi hakkında çıkan ‘öldü’ haberlerine tepki gösterdi.

‘Karabiberim’ , ‘Gecelerin Adamı’ , ‘Bilsem Ki’ , ‘Yaz Yağmuru’ gibi kariyerinde hit olmuş şarkılarıyla bilinen Serdar Ortaç, son dönemde hastalığı nedeniyle zor günler geçiriyor.

KENDİNE ÖMÜR BİÇMİŞTİ

Zaman zaman sağlık durumuyla ilgili sevenlerine bilgi veren Ortaç, son olarak “Ömrüm ya 10-15 yıl kaldı ya da hiç… Zaten çoluk çocuk da yok” sözleriyle kendine adeta ömür biçmişti.

55 yaşındaki şarkıcı yaptığı miras açıklamasında ise İstinye sırtlarındaki boğaz manzaralı eviyle ilgili olarak “Fazla param yok. Mirasımı çalışanlarıma bıraktım. Bir evim var, bölüşsünler” ifadelerini kullanmıştı.

SERDAR ORTAÇ: ÖLMEDİM

Çıktığı bir konser öncesi tekerlekli sandalye ile görülen, yürümekte zorluk çeken ve sağlık sürecinde zaman zaman gerilemeler yaşanan Serdar Ortaç ile ilgili son olarak hakkında ‘öldü’ haberleri çıktı.

Sosyal medyada yayılan gönderiler sonrası ünlü şarkıcı bir video çekerek kişisel Instagram hesabında yayınladı. Ortaç “Ölmedim” sözleriyle iddiaları bizzat yalanladı.