Nazan Öncel geçirdiği ikinci kalp krizi sonrası sevenlerine seslendi: Sizi mi kıracağım!

Geçtiğimiz günlerde ikinci kez kalp krizi geçiren Türk pop müziğinin usta ismi, söz yazarı ve besteci Nazan Öncel’den güzel haber geldi. Son dönemde sevenlerini endişelendiren Öncel’in sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Mayıs ayında kalp çarpıntısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği belirtilen Nazan Öncel’e anjiyo yapılarak iki stent takılmıştı. Olayla ilgili olarak sanatçı “Kalbim bir şaka yaptı sanırım” diyerek açıklamada bulunmuştu.

İKİNCİ KEZ KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Yoğun bakımdan çıktıktan sonra hastane yatağında yazmaya başladığı ‘Vertigo’ adlı şarkısını sevenlerinin beğenisine sunan Nazan Öncel, eseriyle büyük ses getirdi. Yayınlandıktan sonraki ilk 24 saat içinde ‘yazın hiti’ olarak anılmaya başlayan şarkı, listelerin zirvesine yerleşti. Ancak bu başarının ardından Öncel’in bir kez daha kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

“DAHA NE YAPAYIM…” DEMİŞTİ

Sosyal medyadan açıklama yapan ve hastane odasından çekilen fotoğrafına yer veren şarkıcı “Ben bu kalp için daha ne yapayım? Ne istediyse yaptım; yürü dedi yürüdüm, diyet yap dedi yaptım, bol su iç dedi içtim, stent dedi eyvallah dedim; olmayınca olmuyor demek ki hadi dua edin” sözleriyle hayranlarına mesaj gönderdi.

GÜZEL HABER GELDİ

Öte yandan ikinci kez kalp krizi geçiren şarkıcıdan yeni haber geldi. Basın danışmanı Nazan Öncel’in sağlık durumuyla ilgili olarak “Hayata bir gol daha attı, sevginiz iyileştirdi” dedi. Öncel ise “Gitme buralardan dediniz, sizi mi kıracağım? Nerede kalmıştık…” mesajıyla hayranlarına iyi olduğunu belirtti.

Nazan Öncel’in durumu şu an kontrol altında… Sanatçının doktor gözetiminde iyileşme sürecinin devam ettiği bildirildi. Sevenleri ise desteklerini sosyal medyada paylaşmaya devam ediyor.