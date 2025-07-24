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“Kısa süre sonra ölümüm duyulacak” demişti! Harika Avcı’dan kötü haber…

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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“Kısa süre sonra ölümüm duyulacak” demişti! Harika Avcı’dan kötü haber…
Ünlü Oyuncu, Harika Avcı, Karaciğer Kanseri, Sağlık, Hastane, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ünlü oyuncu Harika Avcı'nın karaciğer yetmezliğine bağlı siroz hastalığı ile mücadele ettiği, hatta daha önce karaciğer kanseri teşhisi aldığı bildirilmişti. Daha önce yaptığı “Doktora gitmiyorum, Kısa süre sonra ölümüm duyulacak!” açıklamasıyla sevenlerini şaşırtan Avcı, hastaneye kaldırıldı.

Yeşilçam’ın sevilen oyuncularından Harika Avcı’nın uzun süredir kimseye görüşmediği, kapıya bile bakmadığı haberleri hayranlarını endişelendirmişti. Son dönemde maddi zorluklarla mücadele ettiği ve evinden dışarı çıkmadığı yönündeki iddiaların ardından, Akay’ın sanatçı Onur Akay ile yaptığı görüşme dikkat çekmişti.

“BEN ÖLMEYİ TERCİH ETTİM”

Akay ile konuşan oyuncu “Kısa süre sonra ölümüm duyulacak. Karaciğerim bitti. Doktora da gitmiyorum. Ben ölmeyi tercih ettim. Ölüm sebebim siroz. Daha öncede karaciğer kanseri teşhisi konulmuştu bana” demişti. 

“Kısa süre sonra ölümüm duyulacak” demişti! Harika Avcı’dan kötü haber… - 1. Resim

Kendisini eve kapatan ve uzun süredir kimseyle konuşmayan ünlü sanatçı son olarak yeniden üzen bir haberle gündeme geldi. Akay, sosyal medya hesabından Avcı’nın hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

“Kısa süre sonra ölümüm duyulacak” demişti! Harika Avcı’dan kötü haber… - 2. Resim

HASTANEYE KALDIRILDI, SERUM İŞE YARAMIYOR

Oyuncunun sağlık durumuyla ilgili bilgi veren isim şunları söyledi:

“Aslında bu olay, ‘sessiz çığlık’ gibi bir şey! Harika Avcı yetersiz beslenme nedeniyle, 02.50’de hastaneye kaldırıldı. (Stres, ekonomik zorluklar, psikolojik mücadeleler vb.) Bedeni yorulmuştu ama ruhu hep güçlüydü… Şu an kendisine verilen serumun sihri bile işe yaramıyor ve hiçbir şeyin üstesinden gelemiyor. Allah’ım yardımcısı olsun inşallah.”

“Kısa süre sonra ölümüm duyulacak” demişti! Harika Avcı’dan kötü haber… - 3. Resim

Harika Avcı'nın son hali...

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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