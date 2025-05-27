Harika Avcı'ya ne oldu? Ortaya çıkan detaylar şoke etti: Kirası dikkat çekti

Şarkıcı ve oyuncu Harika Avcı, yeniden gündemde. Hakkında ortaya atılan çarpıcı iddialar bitmek bilmiyor. Son olarak bir televizyon programı Avcı'nın izini sürdü, perde arkasından ise hem şaşırtıcı hem de düşündürücü detaylar çıktı. İddialar arasında ödeyemediği kira borcu da var.

Şarkıcı ve oyuncu Harika Avcı, uzun süredir gözlerden uzak bir hayat sürüyor. Ancak son günlerde hakkında çıkan iddialar, onu yeniden gündemin merkezine taşıdı. Sağlık sorunları ve maddi sıkıntılarla boğuştuğu öne sürülen Avcı’nın hayat koşullarıyla ilgili ortaya atılan son bilgiler kamuoyunu şaşkına çevirdi.

Harika Avcı

Kanal D’de yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programının yaptığı özel haberle Harika Avcı’nın yaşamına dair çarpıcı ayrıntılar gün yüzüne çıktı. Programın koordinatörü Reyhan Şan Tunaboylu’nun günler süren araştırması sonucunda, Avcı’nın İstanbul’daki evine ulaşıldı.

Apartman sakinleri, Harika Avcı’nın yalnız bir hayat sürdüğünü ve kimseyle temas kurmadığını belirtti. Apartman görevlisi, “Çöpünü alırım ama kapısını çalmaya çekinirim. Perdelerin arkasından bakıyor, hiç kimseyle görüşmüyor. Evi çok kötü durumda,” ifadelerini kullandı.

KİRAYI ÖDEYEMEDİ, HUKUKİ SÜREÇ BAŞLADI

Avcı'nın ev sahibi adına konuşan avukat Turgut Hökenek ise sanatçının aylardır kira ödemediğini söyledi. “2020 yılında 2.200 TL olan kira, bugün sadece 3.500 TL. Yıllarca sabır gösterdik ancak son olarak müvekkilime saksı fırlattı. Bu nedenle hukuki süreç başlattık,” dedi.

YARDIMLARI GERİ ÇEVİRİYOR

Sanatçının nadiren iletişim kurduğu komşusu Esra Hanım da yaşananları doğruladı: “Bir seferinde polis zoruyla kapı açıldı, çok korktu. Destek tekliflerine mesafeli yaklaşıyor. Yardım kolilerini bile ‘İhtiyacım yok’ diyerek kabul etmiyor. Hâlâ çok güzel, ama çok yalnız ve gururlu.”

Yıllar önce sahnelerin parlayan yıldızı olan Harika Avcı’nın içine düştüğü bu zorlu tablo, hayranlarını derinden üzüyor. Sevenleri, ünlü ismin yeniden sağlıklı ve huzurlu günlerine kavuşmasını umut ediyor.