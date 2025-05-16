'Ölümüm duyulacak' dediği iddia edilen Harika Avcı ateş püskürdü! "Normal değil o adam"

Gerçek adı Nermin Ocak olan 64 yaşındaki Harika Avcı, sinemanın yanı sıra seslendirdiği şarkılarla da bir döneme damgasını vurmuştu. Yeşilçam'ın ünlü ismi, son yıllarda maddi zorluklar yaşadığı ve sıkıntılı günler geçirdiği yönündeki iddialarla gündeme gelmişti.

Onur Akay'ın haberine göre, 65 yaşındaki Harika Avcı, son dönemde ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele etmekteydi. Kendisine "Kısa süre içinde ölümüm duyulacak. Karaciğerim bitmiş durumda. Artık doktora gitmiyorum. Ölümümü kabul ettim. Sirozdan öleceğim. Daha önce karaciğer kanseri teşhisi konmuştu. Ama eğer köpeğim, ben öldükten sonra yaşamaya devam ediyorsa, lütfen ona sahip çıkın. Ben herkesi affettim" şeklinde bir açıklama yaptığı iddia edilmişti. Bu sözler, magazin gündemini sarsmıştı.

Ancak Harika Avcı, hakkındaki bu habere sert tepki gösterdi. Hakkındaki haberi kaleme alan isme ateş püsküren Avcı, "Kim ki o, o kadar gazeteci, haber kanalı varken ona mı açıklama yapacağım. Kafayı sıyırmış, 2 ayda bir haber yapıyor. Adam hayal aleminde yaşıyor. Ben ölsem onun gibi biriyle hayatta ne röportaj yaparım ne de açıklama yaparım. Bu kadar konuştuysak ve gazeteciyse bir tane ses kaydımı yayınlasın. Normal değil o adam. Ölecekmişim, inadına yaşıyorum! Turp gibiyim hiçbir şeyim yok. Bu işleri bıraktım rahatsız edilmek istemiyorum. Bu kadar. Bunu da sadece sevenlerim için yazıyorum" diyerek tepkisini dile getirdi.