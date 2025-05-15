80'li yıllara damga vuran Harika Avcı ile ilgili sevenlerini üzen haber: "Ölümüm duyulacak"

Kaynak: Türkiye Gazetesi 15 Mayıs 2025 11:17 - Güncelleme: 15 Mayıs 2025 11:26 - Güncelleme:

Uzun süredir gözlerden uzak bir hayat yaşayan ve 80'li yıllara damga vuran Harika Avcı’nın sağlık durumu ile ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Avcı’nın "Kısa süre sonra ölümüm duyulacak. Karaciğerim bitti. Doktora da gitmiyorum. Ben ölmeyi tercih ettim" dediği öğrenildi.

Gerçek adı ‘Nermin Ocak’ olan 64 yaşındaki Harika Avcı, sinemanın yanı sıra seslendirdiği şarkılarla da bir döneme damga vurmuştu. İlgili Haber PKK’nın feshi sonrası İbrahim Tatlıses’ten dikkat çeken yorum: Mesajı gündem oldu Yeşilçam’ın ünlü ismi, son yıllarda maddi sıkıntılar yaşadığı ve zor günler geçirdiği yönündeki iddialarla gündeme gelmişti. "BEN HERKESİ AFFETTİM" Aynı zamanda ciddi sağlık sorunları da yaşayan 65 yaşındaki Harika Avcı, sessizliğini Onur Akay'a bozdu. Ünlü isim "Kısa süre sonra ölümüm duyulacak. Karaciğerim bitti. Doktora da gitmiyorum. Ben ölmeyi tercih ettim. Ölüm sebebim siroz" dedi. Harika Avcı, sözlerine şunları ekledi: "Daha öncede karaciğer kanseri teşhisi konulmuştu bana. Ancak köpeğim ben öldükten sonra yaşamaya devam ediyorsa ne olur ona sahip çık, ben herkesi affettim."

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Ceylan Yıldız