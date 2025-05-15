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80'li yıllara damga vuran Harika Avcı ile ilgili sevenlerini üzen haber: "Ölümüm duyulacak"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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80&#039;li yıllara damga vuran Harika Avcı ile ilgili sevenlerini üzen haber: &quot;Ölümüm duyulacak&quot;
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Uzun süredir gözlerden uzak bir hayat yaşayan ve 80'li yıllara damga vuran Harika Avcı’nın sağlık durumu ile ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Avcı’nın "Kısa süre sonra ölümüm duyulacak. Karaciğerim bitti. Doktora da gitmiyorum. Ben ölmeyi tercih ettim" dediği öğrenildi.

Gerçek adı ‘Nermin Ocak’ olan 64 yaşındaki Harika Avcı, sinemanın yanı sıra seslendirdiği şarkılarla da bir döneme damga vurmuştu.

80'li yıllara damga vuran Harika Avcı ile ilgili sevenlerini üzen haber:

Yeşilçam’ın ünlü ismi, son yıllarda maddi sıkıntılar yaşadığı ve zor günler geçirdiği yönündeki iddialarla gündeme gelmişti.

80'li yıllara damga vuran Harika Avcı ile ilgili sevenlerini üzen haber:

"BEN HERKESİ AFFETTİM"

Aynı zamanda ciddi sağlık sorunları da yaşayan 65 yaşındaki Harika Avcı, sessizliğini Onur Akay'a bozdu.

80'li yıllara damga vuran Harika Avcı ile ilgili sevenlerini üzen haber:

Ünlü isim "Kısa süre sonra ölümüm duyulacak. Karaciğerim bitti. Doktora da gitmiyorum. Ben ölmeyi tercih ettim. Ölüm sebebim siroz" dedi.

80'li yıllara damga vuran Harika Avcı ile ilgili sevenlerini üzen haber:

Harika Avcı, sözlerine şunları ekledi:

"Daha öncede karaciğer kanseri teşhisi konulmuştu bana. Ancak köpeğim ben öldükten sonra yaşamaya devam ediyorsa ne olur ona sahip çık, ben herkesi affettim."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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