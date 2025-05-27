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İlhan Şeşen’in cenaze töreninde kriz! Mahsur kaldılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Magazin Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nde düzenlenen veda töreni sonrasında İlhan Şeşen’in cenazesi, imam ve tören mangasıyla birlikte asansörde yaklaşık yarım saat boyunca mahsur kaldı. Ekiplerin müdahalesi sonucunda asansörün kapıları açıldı ve içeridekiler dışarı çıkarıldı.

Uzun süredir kanser tedavisi gören 76 yaşındaki sanatçı İlhan Şeşen, geçtiğimiz gün hayatını kaybetmişti.

İlhan Şeşen’in cenaze töreninde kriz! Mahsur kaldılar - 1. Resim

Şeşen için Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nde veda töreni düzenlendi. Törenin ardından İlhan Şeşen’in naaşı, cenaze aracına götürülmek üzere imam ve tören mangası eşliğinde asansöre bindirildi.

İlhan Şeşen’in cenaze töreninde kriz! Mahsur kaldılar - 2. Resim

ASANSÖR ARA KATTA ARIZALANDI

Ancak asansör ara katta arızalanarak durdu. Şeşen’in cenazesi, imam ve görevli tören mangası yaklaşık yarım saat boyunca asansörde mahsur kaldı.

İlhan Şeşen’in cenaze töreninde kriz! Mahsur kaldılar - 3. Resim

O sırada sanatçının yakınları ve sevenleri büyük bir üzüntüyle dışarıda bekledi. Ekiplerin müdahalesiyle asansörün kapıları açıldı ve içeridekiler dışarı çıkarıldı. Şeşen’in cenazesi törenin ardından cenaze namazının kılınacağı Şakirin Camii’ne götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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