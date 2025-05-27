Ünlü şarkıcı İlhan Şeşen'in cenaze programı belli oldu!

Kanser tedavisi gören sanatçı İlhan Şeşen’den kötü haber dün geldi. Ünlü şarkıcı 76 yaşında hayatını kaybetti. İlhan Şeşen'in cenaze töreni detayları belli oldu.

2023 yılında akciğer kanseri teşhisi alan usta sanatçı İlhan Şeşen, 76 yaşında hayatını kaybetti. Şeşen'in vefatı, ailesini ve sevenlerini hüzne boğdu.

Aralarında "Neler Oluyor Bize", "Ellerimde Çiçekler", "Aşk Layık Olanda", "Sarılınca Sana" gibi eserleriyle müzikseverlerin beğenisini kazanan İlhan Şeşen, bugün son yolculuğuna uğurlanacak.

Sanatçı için bugün saat 11.00'de Caddebostan Kültür Merkezi'nde anma töreni düzenlenecek. Ardından Şakirin Camisi'nde öğle ezanını müteakip cenaze namazı kılınacak ve Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

İLHAN ŞEŞEN KİMDİR?

18 Haziran 1948 tarihinde Manisa'da doğdu. 1968'de dans müziği orkestralarında şarkıcılık yaparak müziğe başladı ve aynı yıl gitar çalmayı öğrendi. 1971 yılında Kavga başlığını taşıyan ilk 45'liğini çıkardı. Hukuk fakültesini bitirdikten sonra 10 yıl serbest avukat olarak çalıştı. 1983 yılında avukatlık mesleğini bırakarak yeğenleri Gökhan ve Burhan Şeşen ile beraber Grup Gündoğarken adlı müzik grubunu kurdu.

1994 yılında Aşk Haklı başlıklı ilk solo albümünü çıkardı. TRT'de Gençler Haklı ve 1995 yılında bir özel kanalda Arka Pencere adlı programların yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendi. Amcam Burada adlı bir de radyo programı hazırladı. 2001 yılında ikinci solo albümü olan Neler Oluyor Bize'yi yayınladı. Ardından 2003 yılında Ben Bu Şarkıları Kime Söyleyeyim albümünü çıkardı. Bu albümü yayınladığı dönemde, 2003-2004 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Mühürlü Güller dizisinde rol aldı. 2004-2006 yılları arasında atv'de yayınlanan Aliye dizisinde Feyyaz rolünü canlandırdı. 2005 yılında 4. albümü Aşk Yalan'ı çıkardı. 2007-2009 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Annem adlı dizide rol aldı. 2012 yılında Star TV'de yayınlanan Hayatımın Rolü adlı dizide oynadı.