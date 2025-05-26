O gül soldu! Usta sanatçı İlhan Şeşen, 76 yaşında hayatını kaybetti

Bir süredir kanser tedavisi gören ünlü sanatçı İlhan Şeşen, bugün 76 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Şeşen'in ailesi Instagram'dan duyurdu.

Söz yazarı, besteci, yorumcu ve oyuncu kimliğiyle tanınan İlhan Şeşen'den acı haber geldi.

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Bir süredir sağlık sorunları yaşayan ve kanser tedavisi gördüğü bilinen ünlü sanatçı bugün, 76 yaşında hayatını kaybetti. Haberi İlhan Şeşen'in ailesi Instagram hesabından şu sözlerle duyurdu:

"Sevgili eşim, canım babamız, biricik dedem İlhan Şeşen'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Tüm sevenlerinin başı sağolsun." (Eşi Arzu, oğlu Fuat, kızı Melis ve torunu Nefes)

Şeşen, 'Sarılınca Sana', 'Ellerimde Çiçekler', 'Neler Oluyor Bize', 'Gördüğüme Sevindim', 'Aşk Layık Olanda Kalmalı', 'Rüzgar' gibi şarkılarla da biliniyordu.

BAKANLIK'TAN PAYLAŞIM

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda sanatçının vefatına ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

"Türk müziğinin değerli ismi, usta sanatçı İlhan Şeşen’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Sanatıyla gönüllerde yer edinmiş, eserleriyle hafızalara kazınmış büyük sanatçımıza Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun."

İLHAN ŞEŞEN KİMDİR?

18 Haziran 1948 tarihinde Manisa'da doğdu. 1968'de dans müziği orkestralarında şarkıcılık yaparak müziğe başladı ve aynı yıl gitar çalmayı öğrendi. 1971 yılında Kavga başlığını taşıyan ilk 45'liğini çıkardı. Hukuk fakültesini bitirdikten sonra 10 yıl serbest avukat olarak çalıştı. 1983 yılında avukatlık mesleğini bırakarak yeğenleri Gökhan ve Burhan Şeşen ile beraber Grup Gündoğarken adlı müzik grubunu kurdu.

İlhan Şeşen

1994 yılında Aşk Haklı başlıklı ilk solo albümünü çıkardı. TRT'de Gençler Haklı ve 1995 yılında bir özel kanalda Arka Pencere adlı programların yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendi. Amcam Burada adlı bir de radyo programı hazırladı. 2001 yılında ikinci solo albümü olan Neler Oluyor Bize'yi yayınladı. Ardından 2003 yılında Ben Bu Şarkıları Kime Söyleyeyim albümünü çıkardı. Bu albümü yayınladığı dönemde, 2003-2004 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Mühürlü Güller dizisinde rol aldı. 2004-2006 yılları arasında atv'de yayınlanan Aliye dizisinde Feyyaz rolünü canlandırdı. 2005 yılında 4. albümü Aşk Yalan'ı çıkardı. 2007-2009 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Annem adlı dizide rol aldı. 2012 yılında Star TV'de yayınlanan Hayatımın Rolü adlı dizide oynadı.